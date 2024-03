Dos games ao cinema: 'The Sims' ganha filme com produção de Margot Robbie

Sucesso absoluto no mundo dos games, "The Sims" coleciona várias versões de jogos e inúmeros fãs ao redor do mundo. Agora, a simulação da vida real ganha seu espaço no cinema.

A adaptação cinematográfica do game foi anunciada recentemente e contará com a produção da atriz Margot Robbie, conhecida pelos seus papeis em "Barbie", "Esquadrão Suicida" e "O Lobo de Wall Street".

A atriz de 33 anos lidera a LuckyChap Entertainment, uma produtora americana, em colaboração com seu marido, Tom Acklery.

Depois de concluir as gravações de "Barbie", Margot e a empresa passaram a se empenhar na produção de um longa-metragem baseado no jogo.

O que esperar do filme de The Sims?

Neste projeto, a atriz e seu marido serão acompanhados pelos outros sócios da LuckyChap, Josey McNamara e Tom Ackerley, em parceria com Roy Lee, da Vertigo Entertainment, informou o site "The InSneider". A direção do filme será feita por Kate Herron, que dirigiu a primeira temporada de "Loki".

Embora ainda não tenham sido revelados muitos detalhes sobre o filme, a notícia certamente empolgará os fãs da franquia, que completou 24 anos em fevereiro.

Quando The Sims será lançado nos cinemas?

Apesar da expectativa dos fãs, o filme baseado em "The Sims" ainda não tem uma data de estreia definida.

Popular entre os amantes de games

O primeiro jogo de "The Sims" foi lançado em 2000, oferecendo aos jogadores a chance de construir uma nova vida em um ambiente virtual. Desde a construção de casas até o gerenciamento das atividades diárias de seus personagens.

Por meio de sequências e expansões, a franquia se tornou uma das mais populares do mundo dos jogos, vendendo mais de 200 milhões de cópias em todo o mundo.