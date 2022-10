Novo The Sims já é realidade: EA anuncia "Project Rene" e destaca gratuidade no The Sims 4

Os amantes do famoso The Sims já podem preparar o mouse e o teclado: uma nova geração do jogo está em fase de produção. A novidade foi divulgada durante transmissão da Eletronic Arts (EA) nesta terça-feira, 18, que tinha como objetivo anunciar a gratuidade do The Sims 4.

Com o nome de "The Sims: Project Rene”, jogo será exclusivo e trará uma repaginação de boa parte das funcionalidades clássicas já presentes no The Sims 4. Os produtores da EA mencionaram que haverá uma interface mais convidativa e intuitiva, com enfoque nas ações compartilhadas entre a comunidade.

Outro ponto importante é que o jogo ficará disponível para vários dispositivos, com contas unificadas, o que possibilita começar no computador e terminar no console, e vice-versa. Ou seja, o uso de contas em nuvem deve ser uma certeza nessa nova geração.

Storytelling e incentivo à criatividade

De acordo com os produtores, "Project Rene" oferecerá “ainda mais maneiras de jogar, ferramentas para incentivar a criatividade e a capacidade de contar histórias significativas”. Durante a transmissão da EA, também foi divulgado que o novo título terá suporte para gameplay solo, progressão cruzada e corssplay.

Em nota enviada ao portal The Verge, a produtora do jogo enviou uma sinopse:

“O jogo seguirá fiel ao que tornou The Sims um clássico, ao mesmo tempo em que expandirá as formas como os Sims pensam e se comportam. Teremos ainda mais formas de brincar, com ferramentas que encorajam a criatividade e a capacidade de contar histórias impactantes.”

Quando lança o novo The Sims?

O projeto ainda está em fase inicial de desenvolvimento e não tem data prevista para lançamento.

The Sims 4 de graça

A partir desta terça-feira, 18, o The Sims 4 também se tornou gratuito para todas as plataformas — inclusive para PlayStation 4 e 5. Ele está disponível para "compra" no site oficial da EA.

A produtora também anunciou que os consumidores que jogara entre 14 de setembro e 17 de outubro terão recompensas. "De 14 de setembro a 17 de outubro, quem joga e tiver comprado o jogo básico do The Sims 4 receberá o Kit Paraíso Desértico de presente. Com o Kit Paraíso Desértico, os Sims podem relaxar em um oásis moderno com mobílias luxuosas para interior/exterior, inspiradas nas paisagens naturais do deserto e em materiais como pedra e madeira".

