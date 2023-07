Loki: primeiro trailer da 2ª temporada é revelado; saiba o que esperar da série

A segunda temporada da série "Loki", estrelada por Tom Hiddleston, está cada vez mais próxima. Nesta segunda-feira, 31, a Disney liberou o primeiro trailer da série, que promete ser tão caótica quanto o próprio multiverso da Marvel.

Seguindo os eventos da primeira temporada, Loki trabalha para "consertar' as mudanças causadas por Slyvie (Sophia Di Martino), e provoca ainda mais ramificações no multiverso. No trailer, destaque para Gugu Mbatha-Raw (Ravonna) e Jonathan Majors (Kang) e a apresentação de Ke Huy Quan, Rafael Casal (Ponto Cego) e Kate Dickie (A Bruxa).

Veja o trailer da 2ª temporada de Loki

Quando estreia a 2ª temporada de 'Loki'?

Os novos episódios de "Loki" chegam à plataforma do Disney+ em 6 de outubro, e a série seguirá semanalmente.

Onde assistir Loki?

Os novos episódios de "Loki" estarão disponíveis na plataforma do Disney+.

Sobre o que é Loki?

Depois de roubar o Tesseract durante os eventos de Vingadores: Ultimato, uma versão alternativa de Loki é trazida para a misteriosa Autoridade de Variância Temporal (AVT), uma organização burocrática que existe fora do tempo e do espaço, e monitora a linha do tempo. Eles dão a Loki uma escolha: ser apagado da existência por ser uma "variante do tempo" ou ajudar a consertar a linha do tempo e impedir uma ameaça maior. Loki acaba preso em seu próprio thriller policial, viajando no tempo e alterando a história da humanidade.