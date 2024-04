Dia Mundial do Livro: 10 frases de obras marcantes da literatura

Nesta terça-feira, 23 de abril, é celebrado o Dia Mundial do Livro, que não só homenageia leitores como também os autores.

A data surgiu em 1995, durante a 28º Conferência Geral, a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (Unesco). Além do livro como objeto de conhecimento em si e da importância da leitura, o Dia Mundial do Livro também homenageia os autores e seus direitos legais relacionados à sua produção literária e veiculação.

A escolha da data não foi por acaso. Três grandes autores da literatura mundial – William Shakespeare, Miguel de Cervantes e Inca Garcilaso de La Vega – morreram neste dia.

A leitura é um hábito que ajuda não só a ter boas ideias e se desenvolver, mas também melhora a comunicação e escrita. Por isso, separamos 10 frases de obras que marcaram a história da literatura mundial para comemorar a data. Confira:

10 frases de livros marcantes na história da literatura

"Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos" — O Pequeno Príncipe, Atoine de Saint-Exupery "Quando acordei hoje de manhã, eu sabia quem eu era, mas acho que já mudei muitas vezes desde então" — Alice no País das maravilhas, Lewis Carroll "As coisas têm vida própria. Tudo é questão de despertar a sua alma" — Cem Anos de Solidão, Gabriel García Márquez " O correr da vida embrulha tudo, a vida é assim: esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem" — Grande Sertão: Veredas, Guimarães Rosa " Palavras são, na minha não tão humilde opinião, nossa inesgotável fonte de magia. Capazes de ferir e de curar" — Harry Potter e as Relíquias da Morte, J.K. Rowling "Ser feliz é uma responsabilidade muito grande. Pouca gente tem coragem" — Um Sopro de Vida, Clarice Lispector " Pretender-se que a vida dos homens seja sempre dirigida pela razão é destruir toda a possibilidade de vida" — Guerra e Paz, Liev Tolstoi " A cegueira também é isto, viver num mundo onde se tenha acabado a esperança" — Ensaio sobre a Cegueira, José Saramago " É feia. Mas é uma flor. Furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio" — Carlos Drummond de Andrade, A Rosa do Povo " Tudo o que temos de decidir é o que fazer com o tempo que nos é dado' — Senhor dos Anéis; A sociedade do anel, J.R.R. Tolkien

Dia nacional do livro é comemorado em outubro

Embora o Dia Mundial do Livro seja comemorado em abril, há outra data que celebra a leitura no Brasil. Trata-se do Dia Nacional do Livro, comemorado em 29 de outubro.

A data de 29 de outubro foi escolhida porque, nesse dia, em 1810, foi fundada a Biblioteca Nacional, a primeira do Brasil e localizada no Rio de Janeiro. Por conta da invasão de Napoleão Bonaparte a Portugal, D.João VI e sua corte vieram para o Brasil.

Na época foram trazidas mais de 60 mil peças, como livros, documentos, mapas e manuscritos, para o novo país em sua comitiva. Atualmente, a Biblioteca Nacional é a mais antiga instituição brasileira e considerada pela UNESCO uma das maiores bibliotecas nacionais do mundo e a maior da América Latina.