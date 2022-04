Dia Mundial do Livro: 14 livros recomendados por empreendedores de sucesso

Neste sábado, 23, é comemorado o Dia Mundial do Livro. A data foi escolhida pela Organização das Nações Unidas para Educação (Unesco), para incentivar a leitura, celebrar o livro como um dos principais difusores do conhecimento e cultura homenagear grandes nomes da literatura.

Além do livro como objeto de conhecimento em si e da importância da leitura, o Dia Mundial do Livro também homenageia os autores e seus direitos legais relacionados à sua produção literária e veiculação.

Por que dia 23 de abril é Dia Mundial do Livro?

O dia 23 de abril foi escolhido para ser o Dia Mundial do Livro e do Direito de Autor pela Unesco, em sua XXVIII Conferência Geral, ocorrida em 1995. Essa data homenageia os escritores Inca Garcilaso de la Vega, Miguel de Cervantes e William Shakespeare, que, coincidentemente, morreram em 23 de abril de 1616.

Leitura para empreendedores

O hábito da leitura segue servindo de inspiração para muitos, inclusive para empreendedores que enxergam na leitura a oportunidade de ter contato com novos conhecimentos e aprender, inclusive, com grandes executivos.

Pensando em ajudar você, leitor, a escolher qual obra merece a sua atenção, EXAME perguntou a 14 empreendedores suas leituras mais recentes e qual livro sobre negócios eles consideram imperdível e usam para tirar insights para a vida pessoal, carreira e principalmente para a condução do negócio. Confira a lista abaixo:

14 livros de negócios indicados por e para empreendedores

1. Educação não violenta

Indicado por Luciana Piquet, CEO e fundadora da SPA Express

“Com uma filha de dois anos, estou numa fase de entender e aprender sobre este universo. Minhas últimas leituras foram ‘Educação não violenta’, que reafirma a importância do respeito e do diálogo no desenvolvimento infantil, e o best-seller ‘Cérebro da Criança’, do neuropsiquiatra Daniel Siegel e da psicoterapeuta Tina PayneBryson, com dicas para auxiliar o amadurecimento da inteligência emocional”, conta aos risos.

2. Os Románov 1613-1918

Indicado por Renato Ticoulat, presidente da Limpeza com Zelo

‘Os Románov 1613-1918’, de Simon Sebag Montefiore, conta a história de como uma família transformou um principado arruinado pela guerra em um dos maiores impérios do mundo. "Recomendo a leitura deste título. Uma história fascinante que pode trazer bons frutos para o empreendedorismo", diz Ticoulat.

3. O Investidor Inteligente

Indicado por Eduardo Pacheco, co-CEO da Park Education

A obra de Benjamin Graham é tema da atual leitura do executivo da Park Education, rede de educação bilíngue, criatividade e soft skills e indicação para empreendedores de olho no mundo das finanças. “Com este livro, a gente começa a ter acesso àqueles fatores que te permitem fugir da insensatez do mercado acionário. Se você se tornar um investidor com perfil empresarial, você consegue ver as oportunidades de investimento de forma mais evidente, ou seja, aprende a investir olhando para o espelho e não para a “manada” que se desespera em momentos de turbulência”, diz.

4. Seja Foda!

Indicado por Eduardo Tafa, CEO da Sofá Novo de Novo

O livro escrito por Caio Carneiro traz dicas para manter a disciplina e estar mais próximo dos objetivos de vida, sem perder o foco. "Recomento esta leitura para empreendedores que estão buscando resultados acima da média em todas as áreas da vida, tanto pessoal quanto profissional. O livro inspira a ter disciplina, ou seja, fazer o que precisa ser feito e mesmo não gostando de fazer”, diz Tafa.

5. O almanaque de Naval Ravikant: Um guia para a riqueza e a felicidade

Indicado por Cândido Espinheira, CEO da Yes! Cosmetics

Naval Ravikant foi um dos primeiros investidores de gigantes como Uber e Twitter. A obra destaca que ficar rico não é questão de sorte e felicidade não vem de berço, mas a prosperidade nos negócios e na vida é uma habilidade que deve ser aprendida. O título sobre Navikant, escrito por Eric Jorgenson, também traz lições sobre seus tempos como investidor e reune suas principais ideias do executivo.

6. Comece pelo mais difícil

Indicado por Marcello Kolanian, CEO da Bronzearte LLUM

Como o próprio nome sugere, o livro de Brian Tracy afirma que uma rotina produtiva começa por deixar a preguiça de lado e adotar as tarefas mais difíceis logo de cara. “Muitas pessoas no trabalho têm o costume de procrastinar as tarefas mais difíceis e o livro recomenda exatamente o contrário, como definir as prioridades e começar a executar as tarefas listadas pelas mais importantes”, diz Kolanian.

7. Essencialismo

Indicado por Celso Fortes, CEO e fundador da Açougue Vegano

O livro de Greg Mckeown sugere que o sucesso dos negócios pode estar atrelado a capacidade de dizer "não" e manter o foco e clareza apenas no que é essencial. “Este livro me ajudou a identificar melhor as prioridades nas decisões do dia a dia. Sem perceber, colocamos na frente algo que está nos incomodando ou até está mais fácil de resolver, mas a prioridade nem sempre deve ser a que nos incomoda mais. O que é importante, vital e até mais lucrativo em todos os sentidos, deve ser sempre a verdadeira prioridade”, explica o executivo.

8. Liderança – A inteligência emocional na formação do líder de sucesso

Indicado por Giordania Tavares, CEO da Rayflex

Escrito pelo psicólogo e jornalista Daniel Goleman, o livro fala sobre a importância da inteligência emocional para o desenvolvimento pessoal e profissional. “O livro reflete a evolução do pensamento do autor, especialmente no que diz respeito às últimas pesquisas da neurociência sobre a dinâmica dos relacionamentos e o real impacto da inteligência emocional no resultado de uma empresa”, comenta a executiva.

9. Os Segredos da Mente Milionária

Indicado por Leonardo dos Anjos, diretor de expansão da Anjos Colchões & Sofás

No livro, T. Harv Eker busca mostrar as razões pelas quais alguns enriquecem e outros não. Para ele, elas estão em um conjunto de crenças acerca do dinheiro e da maneira como ele é utilizado. O propósito do livro é auxiliar nessa mudança de mentalidade. "O livro me trouxe uma mudança significativa em relação aos meus pensamentos e também dos negócios", diz Anjos.

10. Receita Previsível

Indicado por Douglas Pena, CRO da Minha Quitandinha

No livro, Aaron Ross busca ajudar empreendedores a implementarem uma metodologia de vendas baseada em receitas previsíveis, deixando de lado métricas variáveis. “Acredito que essa seja uma leitura obrigatória para qualquer time de vendas, pois o autor explica como gerar uma receita previsível para a empresa e consequentemente aliviar um pouco daquela angústia diária de conquistar clientes”, diz Pena.

11. The Great Game of Business

Indicado por Daniel Abbud, CEO e sócio-fundador da 7Stars Ventures

“O autor é fundador e presidente da SRC Holdings Corporation, uma empresa de propriedade dos próprios colaboradores. Nesta obra, o empresário fala sobre esse formato diferenciado de gerenciar uma companhia”, explica o CEO.

12. Fome de Poder

Indicado por Rodrigo Pitombo, CEO da KPL Supply Logística

Para Pitombo, o livro é fundamental para empreendedores que desejam atuar no food service. A obra conta a história do principal franqueador do McDonald's, desde muito antes da rede tornar-se o que é hoje. “A clássica história do franqueador do McDonald’s, que com 52 anos se tornou sócio de uma hamburgueria. Pouco tempo depois formatou o negócio para franquia e revolucionou o segmento com automatização de processos, expansão das lojas, treinamento compartilhado e publicidade”, explica.

13. Ponto de Inflexão

Indicado por Gabriel Andrade, CEO da Quero 2 Pay

Tomando o conceito de ponto de inflexão, Flávio Augusto escreve o livro com a intenção de descrever momentos em as decisões tomadas vão determinar a direção e o sucesso ou insucesso de uma trajetória. “Neste livro, o autor, que é o fundador de uma escola de idiomas, reflete sobre decisões que podem mudar as nossas trajetórias”, comenta o CEO.

14. Dar e Receber

Indicado por Paulo Zahr, fundador da OdontoCompany

O motivo pelo qual algumas pessoas chegam ao sucesso e outras não, faz parte da narrativa do livro Dar e Receber, de Adam Grant. “O livro retrata muito bem os estágios da nossa vida, o quanto a gente pode retribuir e o que a gente pode passar para as pessoas. Além disso, minha esposa e eu participamos de muitos projetos sociais e acreditamos que somos agraciados por isso”, diz Zahr.