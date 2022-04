Dia Mundial do Livro: 12 livros recomendados por CEOs

A leitura é um hábito presente na vida de muitas pessoas e conta com uma data, o Dia Mundial do Livro, comemorado hoje (23).

Segundo dados divulgados pela Nielsen Brasil e o Sindicato Nacional dos Editores de Livros, só em 2021, foram comercializados mais de 55 milhões de exemplares, fazendo com que o segmento literário apresentasse um crescimento de 29,3% no volume de vendas e um aumento de 29,2% no faturamento, comparado ao mesmo período do ano anterior.

Para comemorar a data, selecionamos 12 livros que não saem da cabeceira de CEOs de empresas de tecnologia do país.

Helmuth Hofstatter, CEO da empresa Logcomex

Entendendo Michael Porter: O guia essencial da competição e estratégia - Joan Magretta

“Indico este livro porque ele é fácil de ser compreendido e o executivo consegue colocar em prática todos os insigths escritos, independentemente do tamanho da empresa em que trabalha. A leitura ainda me auxiliou a identificar uma boa e má estratégia e diferenciar uma estratégia sólida de outra frágil”, avalia o executivo.

Claudio Mifano, CEO da Livance

Pense de Novo - Adam Grant

“Indico esta leitura, pois o tema está no centro da nossa evolução, tanto profissional quanto pessoal. Adam é uma das minhas grandes referências e, nesse livro, ele coloca de forma muito simples e clara como o repensar é a chave do aprendizado. O ciclo do repensar começa com a humildade intelectual, uma das principais características dos líderes atuais. E, como diz o autor, "se conhecimento é poder, saber o que não sabemos é sabedoria".

Ricardo Almeida, CEO do Clube de Autores

História do Cerco de Lisboa - José Saramago

"Além do óbvio de se ler um dos maiores mestres da literatura mundial, indico este título, pois é um livro que traz uma reflexão fundamental sobre o quanto a história que buscamos escrever pode ser tão radicalmente transformada a partir de pequenos detalhes".

Julian Colombo, CEO da N5 Now

Rápido e Devagar - Daniel Kahneman

“Esta obra, escrita por Kanheman, psicólogo israelense e considerado o pai da economia comportamental, mostra como as tomadas de decisões, tem componentes racionais e irracionais ao mesmo tempo. O livro inclui centenas de experimentos psicológicos e sociais divertidos, que mostram que, ainda pessoas brilhantes e instruídas, falham em escolher a opção correta se os problemas são apresentados de formas específicas”.

Callebe Mendes, CEO e cofundador da Zapay

A Regra é Não ter Regras - Reed Hastings e Erin Meyer

“Hoje, um dos questionamentos mais vigentes dentro do universo das startups é: como crescer de forma rápida, criativa, inovadora e com uma cultura forte? Isso porque a disputa para se tornar o número um do mercado está cada vez mais dinâmica e célere. O livro ‘A Regra É Não Ter Regras’ pode ser considerado um diário de bordo para qualquer CEO no sentido de auxiliar a construir um time forte e inovador que irá transpor quaisquer desafios atrelados ao crescimento do negócio”.

Henrique Garcia, CEO da Smartbrain

O Físico - Noah Gordon

“É um livro que mostra um panorama da riqueza cultural e social tanto do Islã, quanto do Cristianismo e do Judaísmo. O ivro nos trás para os dias de hoje e nos faz questionar este momento xenofóbico mundial que estamos vivendo”.

Bruno Chan, CEO e cofundador da Klavi

A Marca da Vitória - Phil Knight

“Recomendo este livro para todos os empreendedores que querem transformar sua paixão em histórias de sucesso. O livro conta a história de Phil Knight, fundador da Nike, durante sua longa e batalhadora jornada para criar uma das marcas mais reconhecidas do mundo. Achei especialmente interessante o início da jornada, onde Phil se joga em uma empreitada motivado por sua paixão em correr. A história toca em pontos importantes que todo empreendedor vai vivenciar: incerteza, raça, equipe, vontade de desistir, estratégia e aprendizado.”

Ronal Balena, CEO da imobles

Billion Dollar Loser - Reebes Wiedeman

“Essa obra fala sobre o crescimento e a queda do WeWork. Indico a leitura pois é incrível, e particularmente interessante, a forma como a história traz uma síntese do universo de startups, VCs e investimento em tecnologia - tanto o lado bom, quanto as potenciais armadilhas e perigos do mercado”.

Marcos Simon, CEO da Credoro

A Startup Enxuta - Eric Ries

“Indico esse livro do escritor e empreendedor, Eric Ries, pois esta é uma obra que pode ensinar, a qualquer pessoa, a desenvolver novas ideias utilizando um método muito simples e baseado em três princípios, que são: visão, direção e aceleração”.

Isaac Paes, CEO da OiMenu

Pense Como um Monge - Jay Shetty

“Essa obra traz lições valiosas e que podemos aplicar na vida pessoal e profissional, como a técnica de enxergar as situações por uma outra perspectiva. O livro dá alguns tapas na cara do leitor, principalmente quanto a relacionamentos, sentimentos, sobre o sentido da vida (que não é ser feliz) e sobre como controlar o ego, antes que ele nos controle. É uma leitura genial”.

Daniel Pedro, CEO da Daniel Pedro Consórcios

Decifre e Influencie Pessoas - Paulo Vieira e Deibson Silva

“O livro me trouxe grandes lições relacionadas à liderança e provocou reflexões relacionadas ao ser humano e as suas multifacetas. Após finalizar a leitura, consegui adquirir muito mais confiança e entendimento para não só liderar o meu time, como saber administrar um grupo maior e com pessoas desconhecidas”.

Reginaldo Stocco, CEO da vhsys

A Mentalidade do Fundador – Chris Zook e James Allen

“Gerir os negócios é um grande desafio. Por este motivo, recomendo essa leitura para todos os empreendedores. Ela mostra a importância de uma gestão horizontal, reforçando a necessidade de compreender os números para saber exatamente o que está acontecendo com o seu negócio. Outro ponto abordado no livro é sobre o saber cuidar do seu time, as pessoas são a chave para o crescimento de sua companhia e precisam ser valorizadas e ouvidas para que elas cresçam junto com a operação. A dica é se reinventar, não ficar parado achando que as coisas têm movimento próprio, caso contrário, sua empresa não chegará onde você almeja.”

