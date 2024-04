11 livros essenciais para o sucesso recomendados por CEOs e grandes executivos

Buscar o sucesso nem sempre é uma tarefa fácil. CEOs e grandes executivos frequentemente recomendam a leitura de livros específicos que os ajudaram em suas trajetórias. Essas recomendações não apenas oferecem insights valiosos sobre liderança, gestão e inovação, mas também inspiram outros profissionais a buscar conhecimento e aprimorar suas habilidades.

Para celebrar este Dia Mundial do Livro, comemorado nesta terça-feira, 23, compilamos uma lista de 11 livros essenciais para o sucesso, baseados nas sugestões de CEOs e executivos renomados. Essas obras abordam uma variedade de tópicos, desde estratégia empresarial e liderança até desenvolvimento pessoal e habilidades de comunicação.

Ghislaine Dubrule - CEO da Tok&Stok

Implacáveis: Como nós conquistamos o Mundo - Yuval Noah Harari

"Com parte escrita e lindas ilustrações, o livro mostra de forma simples e didática dados interessantes sobre o início da trajetória da humanidade. É uma leitura rápida que traz ótimas reflexões sobre os dias atuais."

Rony Meisler - Co-fundador da Reserva e CEO do grupo AR&CO

Nação Dopamina: Por que o excesso de prazer está nos deixando infelizes e o que podemos fazer para mudar - Dra. Anna Lembke

"Em um mundo cheio de informações e redes sociais, até onde temos o controle sobre todas as estimulações que nos atingem durante todos os nossos dias? A Dra. Anna nos faz repensar sobre essa questão com maestria. Minha dica é: Seja o CEO do seu tempo. Nada de deixar a leitura para "quando tiver tempo". Agende um horário para ler como se fosse uma reunião importante com um investidor. Pode ser 20 minutos no café da manhã, ou uma hora antes de dormir. O importante é tornar isso parte da sua agenda e tratar esse momento com a mesma seriedade que você trataria um compromisso de negócios."

Ana Isabel Carvalho Pinto - Co fundadora e CMO do Shop2gether

Anti-fragil coisas que se beneficiam com o caos - Nassim Nicholas Taleb

"O livro tem uma leitura que propõe várias reflexões e é uma ótima opção para quem tem o objetivo de crescer em sua carreira, pois traz dicas de como se fortalecer em momentos difíceis. Durante a jornada, é inevitável que todo profissional enfrente situações inesperadas e, na ótica do autor, essa é uma oportunidade para tirarmos o melhor de nós mesmos e do contexto."

Patricia Lima - Fundadora da Simple Organic

O Despertar do Universo Consciente - Marcelo Gleiser

"O 'Despertar do Universo Consciente' aborda questões que refletem minha rotina, apresentando um manifesto ambicioso para o futuro da humanidade. O autor, físico e serônimo, oferece uma perspectiva única sobre o tema, provocando reflexões importantes e incentivando a reconexão com a natureza. Destacando a relevância das práticas dos povos indígenas, especialmente diante da urgência climática que estamos vivendo. O livro oferece uma leitura estimulante e relevante para qualquer pessoa, promovendo uma visão mais saudável e significativa sobre o mundo ao nosso redor."

André Mendoza - CEO Naos Brasil (Bioderma, Etat Pur e Esthederm)

Você aguenta ser feliz? - Arthur Guerra e Nizan Guanaes

"Com reflexões feitas juntamente pelo psiquiatra e o paciente, o livro traz práticos insights sobre como conduzir uma vida equilibrada diante dos problemas modernos. Em uma leitura leve e divertida, os autores trazem conselhos e incentivam os leitores a manterem bons hábitos, cuidados com a saúde mental e uma vida saudável."

Duda Camargo - co fundadora da Pantys

Aurora - Marcela Ceribelli

"Aurora é um livro em que a autora, Marcela Ceribelli, traz inúmeros insights e reflexões sobre a importância do empoderamento feminino e o autocuidado. O livro aborda temas e desafios que estão presentes na vida de muitas mulheres na sociedade atual, mas sempre oferecendo inspirações para encontrar caminhos de equilíbrio e bem estar. Vale muito a leitura para quem está buscando algo mais leve e fluido."

Gabriela Morais - fundadora da Gaab Wellness

10% Mais Feliz - Dan Harris

"Eu amo esse livro pois ele com certeza vai mudar a forma de pensar de quem o lê, já que conta a história de um workaholic que estava construindo sua carreira, me as que por conta de um episódio, precisou redescobrir suas metas, objetivos e propósitos. E foi mergulhando na espiritualidade e meditação que ele mudou completamente sua vida. Inclusive, é um um ótimo livro para quem quer começar a fazer meditação."

Regina Schneidewind - CEO da Gallerist

Quem Disse Que os Elefantes Não Dançam - Louis V. Gerstner Jr

"Leitura simples e rápida, este livro revela que o caminho para o sucesso empresarial muitas vezes é surpreendentemente simples. Embora trabalhoso, consiste em realizar as tarefas básicas com excelência, contar com as pessoas adequadas e manter o foco no núcleo do negócio. Esses princípios fundamentais são essenciais para garantir o crescimento e a sustentabilidade de uma empresa a longo prazo. Portanto, a simplicidade não deve ser subestimada, pois pode ser o diferencial que leva uma empresa ao sucesso."

Tulio Landin - co-CEO Dengo Chocolates

A Arte da Guerra, de Sun Tzu

"Um livro pequeno, rápido, antigo e ainda atual que gosto muito. Ele nos ajuda a pensar em planejamento, competitividade, flexibilidade e adaptação, além de comportamentos de competidores, tudo muito importante para sucesso e sobrevivência em qualquer cenário corporativo, e ainda mais hoje em dia."

Luana Génot - Fundadora e CEO do ID_BR

A vida não é útil - Ailton Krenak

"Eu amo ler. E na correria do dia a dia, ter livros rápidos com leituras fáceis, apesar de temas profundos, podem ajudar. Eu recomendo os três livros de Ailton Krenak, nosso mais novo imortal da Academia Brasileira de Letras, que são curtinhos, pequenos e fáceis de carregar na bolsa. Cada um deles tem entre 100 e 130 páginas, são leituras rápidas e que valem muito a pena."

Manuela Bordasch - CEO e fundadora do Steal The Look

Dando a Volta por Cima - Anderson Baumgartner (Dando da Way Model)

“O livro do Dando Baumgartner, fundador da Way Model, maior agência de modelos e de celebridades do Brasil, conta mais sobre sua história inspiradora e trajetória de superação e persistência que o levaram ao sucesso. Mostra como mesmo enfrentando diversas dificuldades, a vida pode sorrir para nós como sorriu para o Dando. E, para mim, é uma grande inspiração e lição sobre o segredo de uma vida e carreira bem sucedida: Continuar apesar dos obstáculos e construir um caminho consistente baseado no comprometimento.”