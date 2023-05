Dia do Livro: quer montar uma biblioteca de alto nível? Veja 19 obras na cabeceira de C-levels

Neste domingo, dia 23, é comemorado o Dia Mundial do Livro. A data foi escolhida pela Organização das Nações Unidas para Educação (Unesco) para incentivar a leitura, celebrar o livro como um dos principais difusores do conhecimento e da cultura e homenagear os grandes nomes da literatura.

Para comemorar esta data, pedimos para 11 empreendedores e executivos renomados de empresas como Oakberry, Smiles, ESPM e Tivit indicarem suas dicas de leitura mais marcantes, seus livros de cabeceira ou suas novas descobertas literárias, além dos aprendizados que as obras trouxeram para cada um deles.

As recomendações reúnem clássicos, best-sellers, autores nacionais e internacionais de ontem e hoje. É uma seleção completa para quem quer iniciar uma biblioteca particular de alto nível.

Beatriz Cabral, CMO da Smiles

Dica de Livro: Tudo sobre o amor - novas perspectivas, Bell Hooks

“A autora nos traz uma linguagem direta e profunda para desfazermos a confusão construída sobre o significado de amor. Ela traz uma abordagem além do sentimento: uma escolha e uma prática que exige tempo, atenção, honestidade e comunicação clara. O livro é uma ferramenta complementar importante na formação de liderança para times plurais, garantindo relações mais humanas, coerentes e produtivas. Pra mim, é um livro para consulta constante, na minha vivência familiar, romântica, de amizade e profissional”.

Dalton Pastore, presidente da ESPM

Dica de livro: O Alienista, de Machado de Assis

"Quando comecei a trabalhar como redator, ler e estudar Machado de Assis me ajudou muito. Por todas as razões que todo mundo sabe. Recentemente, reli o O Alienista, que se lê em poucas horas, mesmo tentando economizar para que não acabe logo. É bom demais! Atual demais e divertido demais. O jeito de Machado de Assis para construir a narrativa só tem paralelo com o jeito que ele usa as palavras."

Felipe Moreno, CEO da Grafeno

Dicas de livro: Think Again: The Power of Knowing What You Don't Know, de Adam Grant

“'Think Again' é uma obra que ajuda o leitor a promover uma mentalidade de crescimento e aprendizado contínuo, o que pode ser altamente valioso em qualquer carreira ou setor."

Dica de livro: Dare to Lead: Brave Work. Tough Conversations. Whole Hearts, de Brené Brown

"'Dare to Lead' é um livro que ajuda as pessoas a se tornarem líderes mais eficazes e influentes, melhorando a cultura organizacional e promovendo um ambiente de trabalho mais saudável e produtivo."

Georgios Frangulis, CEO da Oakberry

Dica de livro: Start with Why, de Simon Sinek

“Deveria ser obrigatório em qualquer curso ou MBA. O autor consegue apresentar de maneira prática e didática o ‘porque’ de uma grande liderança, uma marca e uma cultura forte, serem essenciais para o sucesso de boa parte dos negócios”.

Dica de livro: Meditations, de Marcus Aurelius

“O livro é uma das ‘bíblias’ do Estoicismo. São anotações, meditações e pensamentos do imperador Marco Aurélio durante sua jornada como o homem mais poderoso do mundo. A maneira com que trata os fatos e sua interpretação humilde, simples e eficaz dos fatos nos ensina a nos preocuparmos e focarmos nossa energia apenas no que realmente importa e está sob nosso controle”.

Dica de livro: Total Recall - My Unbelievably True Life Story, de Arnold Schwarzenegger

“As vezes ele é lembrado apenas como um ator de filmes de ação, mas a história de vida e empreendedorismo do Arnold é uma das mais impressionantes que eu conheço. De um pequeno vilarejo na Áustria, se tornou governador da Califórnia (Estado mais importante dos EUA) por duas vezes, além de ser o ator mais bem pago de Hollywood por vários anos e maior atleta da história do halterofilismo. Vale a pena aprender como ele chegou até lá”.

José Augusto Pereira Aragão, Co-CEO da Armac

Dica de livro: Rework, de Jason Fried e David Heinemeier Hansson

“É um livro de conselhos empresariais extremamente óbvios, mas que só se tornam óbvios depois da leitura e reflexão. Nos lembra que administrar uma empresa pode ser feito de forma simples e intuitiva, focando no que realmente é importante para que o negócio obtenha êxito”.

Dica de livro: O desejo dos outros - Uma etnografia dos sonhos Yanomami, de Hanna Limulja

“Hanna Limulja nos apresenta a cosmovisão Yanomami para que possamos conhecer mais da sua história e cultura, sob outra perspectiva. A autora e antropóloga mostra que os Yanomamis têm um entendimento do mundo bastante diferente do modo ocidental e que isso vem, entre outros fatores, da relação que eles possuem com seus sonhos. O livro nos leva à reflexão sobre o nosso modo de vida e a possibilidade de reaprender a sonhar”.

Luiz Alberto Ferla, fundador e CEO do DOT Digital Group

Dica de livro: Onde os Sonhos Acontecem, de Robert Iger

“Onde os Sonhos Acontecem", do CEO da The Walt Disney Company, Robert Iger, é um excelente livro de um líder visionário, com pensamento estratégico, que transformou a Disney numa das maiores companhias de mídia do planeta, com foco na qualidade, tecnologia e competitividade. O autor compartilha suas experiências e lições aprendidas ao gerir a Disney e liderar mais de 200 mil colaboradores. Ele apresenta e, principalmente, analisa os princípios fundamentais para uma verdadeira liderança, como o otimismo, a coragem e a justiça. Este livro torna-se valioso para os CEOs e seus principais desafios da atualidade, uma vez que trata de uma época em que a competição se mostrava mais acirrada do que nunca e a tecnologia se transformava com uma velocidade fantástica. Qualquer semelhança com os nossos tempos não é mera coincidência”.

Marcelo Lombardo, CEO e Cofundador da Omie

Dica de livro: Negocie como se sua vida dependesse disso, de Chris Voss

"Um ótimo livro que conta a história de um ex-agente do FBI que revela as técnicas da agência para convencer as pessoas. Se você acha que o velho e bom "nem pra mim nem pra você, vamos rachar a diferença" não jeito, esse livro é para você."

Mônica Hauck, cofundadora e CEO da Sólides

Dica de livro: O lado difícil das situações difíceis, de Ben Horowitz

"‘O lado difícil das situações difíceis’ é um livro que prepara para situações não tão glamorosas do empreendedorismo. Normalmente se fala muito das coisas que são boas, mas existe uma realidade por trás e, nem sempre, as coisas vão dar certo. Eu gosto muito desse realismo dele, de como ele ajuda e te prepara para agir nas situações mais duras."

Dica de livro: Blink, de Malcolm Gladwell

"‘Blink’ me ajudou muito a entender um pouco mais sobre o comportamento humano de uma forma não óbvia. O autor mostra como o ser humano toma decisões sobre diversas formas, desde como analisar uma obra de arte até como um policial, em uma situação extrema de pressão, tendo que decidir se atira ou não em uma pessoa, por exemplo."

Dica de livro: Perigo na zona de conforto, de Judith Bardwick

"O que me marcou mais em ‘O perigo da zona de conforto’ é a gestão da pressão, entender como o excesso e a ausência de pressão são maléficos para o ser humano e como precisamos fazer a gestão disso para que as pessoas produzam e cheguem em uma cultura saudável de crescimento."

Paulo Freitas, CEO da TIVIT

Dica de livro: Escravidão, de Laurentino Gomes

"“Escravidão” é um livro para ajudar a entender de forma muito clara o que foi a história e como ela ainda se reflete na nossa sociedade. Uma temática atual e que precisa ser debatida para que possamos evoluir."

Dica de livro: As 4 disciplinas da Execução, de Bill Moraes

"Já para o mundo corporativo, um livro muito bom é o “As 4 disciplinas da Execução”. No campo da estratégia ele é a base do nosso processo de planejamento estratégico. Indico para todos os líderes - e para quem deseja ser também."

Sergio Zanini, sócio da Galapagos Capital

Dica de livro: The Age of A.I - and our Human future, de Henry A. Kissinger, Eric Schmidt e Daniel Huttenlocher

“Um livro escrito por três grandes pensadores atuais, que explora maneiras sobre como a inteligência artificial vem transformando a sociedade, a política, a educação, a ciência e o conhecimento. O texto aterrissa o assunto em nosso cotidiano e exemplifica o que essa tecnologia significa para todos nós. Ainda não foi publicada uma versão traduzida para o português, mas com certeza é um livro essencial para quem busca entender mais sobre os impactos da A.I no presente e no futuro. Além disso, ficou entre os melhores livros de tecnologia de 2021 eleitos pela Forbes e foi um dos mais vendidos de acordo com o Waal Street Journal”.

Tatiana Pinheiro, economista-chefe da Galapagos Capital

Dica de livro: Nós do Brasil - Nossa Herança e Nossas Escolhas, de Zeina Latif

“É um livro que extrapola os eventos da história econômica do Brasil ao longo dos últimos anos e olha para nossas origens enquanto país. Uma leitura reflexiva sobre as barreiras e problemas que historicamente enfrentamos (ou não), que investiga, por meio de exemplos, porque chegamos onde chegamos hoje, quais foram os acertos e as rotas aparentemente sem saída que adotamos durante os anos em que somos Brasil”.

Dica de livro: MegaThreats - Ten dangerous trends that imperil our future, and how to survive them, de Nouriel Roubini (sem tradução para o português)

“É um livro excêntrico, mas bastante atual. O autor elenca as dez maiores ameaças ou fontes de problemas que o mundo vai enfrentar nos próximos anos, quais serão suas consequências e como os países deveriam estar se preparando para estas possíveis crises globais. Um texto provocativo, que avalia quais serão as prováveis consequências do que estamos fazendo hoje, enquanto comunidade global, quando essas ameaças acontecerem futuramente”.