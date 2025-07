Quais são os 8 novos emojis que chegarão aos smartphones neste ano?

Você gostaria de ter mais emojis no seu iPhone ou Android para se comunicar com amigos, familiares ou até mesmo com seu ou sua crush? Então saiba que não adianta reclamar com a Apple ou o Google, já que o processo de escolha é, na verdade, realizado pelo Unicode Consortium – uma organização sem fins lucrativos que garante o funcionamento das conversas em todos os dispositivos móveis e sistemas operacionais.

Das 160 sugestões, estes foram os oito emojis aprovados pelo Unicode Consortium (Divulgação)

Anualmente, o Unicode Consortium recebe sugestões de novos emojis, que são posteriormente avaliadas e aprovadas para adoção por empresas de tecnologia como Apple e Google. Elas, então, implementam as atualizações em seus dispositivos iOS e Android.

Este ano, após analisar mais de 160 sugestões, o grupo anunciou os oito emojis aprovados para integrar a coleção de dispositivos que aderem ao padrão Unicode. Os novos emojis incluem:

Centro da maçã

Bailarinas

Rosto distorcido

Nuvem de combate

Criatura peluda

Orca

Trombone

Baú de tesouro

Quando os novos emojis estarão disponíveis no iPhone?

Embora a Apple siga o padrão Unicode, ela desenvolve seus próprios designs para os emojis que serão lançados no iOS 26. Isso significa que a versão divulgada pelo Unicode Consortium pode ser diferente da final.

Como de costume, é improvável que os novos emojis apareçam na primeira versão do sistema operacional, previsto para setembro deste ano, pois a Apple geralmente os introduz em uma atualização posterior. Em 2025, por exemplo, os emojis foram lançados no iOS 18.4 em março, mas as versões iOS 26.1 e iOS 26.2 podem trazer os novos ícones ainda este ano.