Magnificent 7: o papel das gigantes de tecnologia na estratégia de investimento

As principais empresas de tecnologia negociadas na bolsa americana são conhecidas no mercado como as Magnificent 7. O apelido se refere às sete maiores companhias do setor em valor de mercado. São elas: Apple, Meta, Microsoft, NVIDIA, Amazon, Alphabet e Tesla.

Como explica Paula Zogbi, head de conteúdo da Nomad, fintech que oferece serviços financeiros para brasileiros no exterior, as sete empresas viraram sinônimo de categoria por terem grande influência no mercado, já que correspondem a aproximadamente 30% do valor do S&P500 atualmente.

Vale a pena investir?

Assim como qualquer investimento em renda variável, explica a head de conteúdo, a decisão de investir nas Magnificent 7 vai depender da estratégia e das perspectivas do investidor em relação a essas companhias.

De maneira geral, são companhias líderes de mercados pouco representados no Brasil (tecnologia da informação, chips, e-commerce e veículos elétricos), podendo ser uma maneira de diversificação setorial, a depender do perfil do investidor e da sua posição atual no mercado, aponta Paula.

O que influencia o desempenho?

A performance das Magnificent 7, como detalha Paula, tem sido muito influenciada pelas projeções otimistas com a evolução da inteligência artificial (A), tese que faz parte do negócio de muitas dessas companhias.

“De forma geral, assim como outras companhias do mercado, as Magnificent 7 sofrem influência das receitas, projeções de crescimento e posicionamento no mercado, além do ambiente macro”, completa a head da Nomad.

Como complementar as Magnificent 7?

Quem mira nas empresas de tecnologia, especialmente nas Magnificent 7, deve levar em consideração a necessidade de fazer uma carteira de investimentos balanceada. Ações mais defensivas ou de setores mais tradicionais da economia (menos ligados a tecnologia), como explica a head da Nomad, são complementares à estratégia dessas companhias.

“Ter renda fixa e REITs na carteira também é uma maneira de diversificar quando se tem exposição a uma ou mais dessas companhias. Além disso, small caps estão atualmente expostas a movimentos diferentes dos das Mag 7 no mercado”, orienta a especialista da Nomad.