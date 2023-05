Nova série de Crepúsculo? Lionsgate confirma projeto em andamento; veja o que já se sabe

Os fãs da saga Crepúsculo podem se preparar: a Lionsgate Television trará uma nova adaptação dos livros de Stephanie Meyer em formato de série para televisão.

A notícia foi divulgada pelo The Hollywood Reporter, e afirma que o projeto ainda está dando seus primeiros passos. Por hora, não há definição dos showrunners, elenco ou plataforma de streaming que receberá a série, mas a reportagem do THR diz que Senead Daly (The Walking Dead)) foi escalada para produção do roteiro.

É pouco provável, também, que o atores do conteúdo original — composto por Robert Pattinson, Kristen Stewart e Taylor Lautner — participem do projeto. No entanto, fontes ouvidas pelo THR garantem que Meyer estará envolvida na adaptação.

Bilheteria da saga Crepúsculo

Desde o ano passado, os fãs de Crepúsculo reviveram a Saga nas redes sociais — sobretudo em vídeos do TikTok. O primeiro filme, lançado em 2008, completa 15 anos em 2023 e arrecadou, sozinho, US$ 407,1 milhões. Os cinco filmes juntos alcançaram uma bilheteria de US$ 3,3 bilhões mundo afora.

Os filmes foram lançados anualmente e na ordem dos livros-base: Crepúsculo (2008), Lua Nova (2009), Eclipse (2010), Amanhecer: Parte 1 (2011) e Amanhecer: Parte 2 (2012).

A autora dos livros, Stephany Meyer, vendeu um total de 70 milhões de cópias dos livros até 2022.

Quando estreia a nova série de Crepúsculo?

A série ainda não tem previsão de lançamento e está em fase embrionária.

Onde assistir aos filmes da saga Crepúsculo?

Os cinco filmes estão disponíveis no catálogo da Netflix, Lionsgate+, Globoplay, AppleTV e Amazon Prime Video.