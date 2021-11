Confira fotos incríveis da viagem ao espaço de turistas da SpaceX

Olhar a Terra do espaço pode ser o sonho de muitas pessoas. Os quatro turistas que viajaram pela órbita da Terra por três dias pela empresa espacial de Elon Musk, SpaceX, realizaram esse feito e registraram com fotos.

A missão, Inspiration4, foi a primeira vez na história que "não astronautas" foram treinados para sobreviver no espaço. Em três dias, os viajantes completaram 45 voltas ao redor da terra em uma velocidade de de 27.000 quilômetros km por hora. O veículo SpaceX Crew Dragon pousou com segurança na Flórida.



Toda a missão foi financiada por um dos participantes, o bilionário Jared Isaacman, como uma forma de arrecadar fundos para o St. Jude’s Children Research Hospital, hospital de caridade para crianças com câncer. A meta é conseguir 200 milhões de dólares, mas Isaacman já doou mais de metade do valor. Além do bilionário, a viagem contou com Hayley Arceneaux, assistente médica; Chris Sembroski, engenheiro aeronáutico; e a professora de geologia Sian Proctor.



Para ajudar, a SpaceX ainda gravou uma série documental para a Netflix. Inspiration4: Viagem Estelar, que foi lançada na segunda-feira, 13, mostra os bastidores da missão espacial.

Veja as fotos em alta resolução do passeio dos tripulantes pelo espaço:

