Como ver a chuva de meteoros Úrsidas? Fenômeno terá pico nessa semana; veja horário

Nesta semana, entre os dias 22 e 23 de dezembro, ocorre o pico da chuva de meteoros Úsidas. Apesar de ser mais fraca que a Gemínidas, o fenômeno contará com aproximadamente cinco meteoros por hora, segundo informações do Royal Museums Greenwich.

A visibilidade não será das melhores, sobretudo no Brasil, já que a chuva só poderá sere vista do hemisfério norte. Mas olhos atentos podem captar um ou outro feixe de luz. A lua estará cheia e com alta iluminação no dia 23 de dezembro, o que também dificulta a visualização do fenômeno.

Por que acontece chuva de meteoros?

No caso específico da chuva de meteoros Úrsidas, o fenômeno acontece quando os restos de poeira do Cometa 8P/Tuttle se desprendem, em um momento no qual o corpo celeste passa próximo da Terra, e entram na atmosfera do planeta. No processo, a rocha esquenta e pega fogo, tornando-se, aos nossos olhos, uma "estrela cadente".

O Cometa 8P/Tuttle dá uma volta ao redor do Sol a cada 13,5 anos.

Como assistir a chuva de meteoros?

Neste ano, a chuva de meteoros Úrsidas será visível somente no hemisfério norte, muito embora sua visualização seja comprometida pela luminosidade da Lua. A observação, portanto, precisa ser feito em local escuro, afastado de poluição luminosa. Não é necessário nenhum equipamento profissional.

Que horas começa a chuva de meteoros?

O melhor horário de visualização é na madrugada do dia 23 de dezembro, durante a meia-noite e ao amanhecer.