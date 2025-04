Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo nesta terça-feira, 15

A "Sessão da Tarde" da TV Globo, que exibe filmes reconhecidos para toda a família, traz para o público o filme "Contos do Caçador de Sombras" ("The Knight of Shadows: Between Yin and Yang", título original), lançado em 2019, nesta terça-feira, 15.

O elenco conta com estrelas como Jackie Chan, Zhong Chuxi, Austin Lin, Ethan Juan, entre outros. A direção é de Yan Jia. O filme teve bilheteria de US$ 23 milhões, segundo o Box Office Mojo. Tem, ao todo, 1h49 de duração.

Assista ao trailer de 'Contos do Caçador de Sombras'

Qual é a sinopse de 'Contos do Caçador de Sombras'?

Pu Songling é um caçador de demônios que tem um novo desafio à sua frente. Em uma comunidade chinesa onde humanos e seres exóticos convivem em paz, espíritos malignos sequestram jovens meninas. Songling terá que usar toda a sua maestria para salvar as garotas e restaurar a paz local.

Que horas começa a Sessão da Tarde nesta terça-feira?

A produção vai ao ar na TV Globo às 15h25, no horário de Brasília.

