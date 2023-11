Comedy Royale, Trocados e Virgin River: veja o que entra na Netflix essa semana

A Netflix divulgou a lista de filmes, séries, documentários, conteúdos infantis e animes que entram no catálogo em novembro. O mês promete fortes emoções com produções internacionais e brasileiras, além de filmes que devem agitar a edição do Emmy de 2024.

Entre os principais destaques desta semana estão "Comedy Royale" e a quinta temporada de "Virgin River". Outra produção que também entra na plataforma é o filme "Trocados", comédia com Jennifer Garner e Ed Helms.

Veja a lista completa de lançamentos da Netflix em novembro aqui.

Confira a lista completa de lançamentos da Netflix na 5ª semana de novembro de 2023

Séries que entram esta semana na Netflix

Comedy Royale |28/11/2023

Virgin River: Temporada 5 - Parte 2 |30/11/2023

Explosivos |30/11/2023

Filmes que entram esta semana na Netflix

Trocados |30/11/2023

Conteúdo infantil que entram esta semana na Netflix