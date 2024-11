Stray Kids no Brasil: sucesso do k-pop anuncia shows em SP e RJ; veja datas e ingressos

Entre os artistas de k-pop mais famosos dos últimos anos está a banda sul-coreana masculina Stray Kids. Seus oito integrantes — Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N. — tem conquistado espaço na categoria desde 2017, quando o grupo foi formado, em um reality show com o mesmo nome da banda. Em 2025, eles se apresentam pela primeira vez no Brasil.

O Stray Kids fará dois shows, que são parte e da turnê mundial “dominate”, em solo brasileiro. Ambas as apresentações estão marcadas para abril de 2025 e acontecerão no Rio de Janeiro e em São Paulo. O grupo já se apresentou como headliner em festivais como Lollapalooza Chicago, BST Hyde Park, em Londres, e I-Days, em Milão.

Entre os principais sucessos da banda estão "Chk Chk Boom" e "I Like It", ambas consideradas "hits" em mídias sociais, especialmente no TikTok — o Stray Kids coleciona mais de 27 milhões de seguidores por lá.

Onde será o show do Stray Kids no Rio de Janeiro?

Data: 01/04/2025 (terça-feira)

Local: Estádio Nilton Santos

Endereço: Rua José dos Reis, 425 – Engenho de Dentro, Rio de Janeiro – RJ

Onde será o show do Stray Kids em São Paulo?

Data: 05/04/2025 (sábado)

Local: Estádio MorumBIS

Endereço: Praça Roberto Gomes Pedrosa, 01 – Morumbi, São Paulo – SP

Como comprar ingressos para os shows do Stray Kids no Brasil?

Pré-venda

A pré-venda dos ingressos começa na próxima segunda-feira, 25 de novembro, às 10h, exclusiva para clientes Santander Private e Santander Select, no site oficial da Ticketmaster. No dia 26, a pré-venda será aberta aos demais clientes Santander no mesmo horário.

Venda geral

Para o público geral, a venda começa no dia 27 de novembro, às 10h, também pelo site da Ticketmaster. A bilheteria física abre às 11h. A organização do evento ainda não divulgou as informações sobre bilheteria oficial sem tava de serviço, tampouco os valores dos ingressos.