Casimiro no metaverso? Streamer vai explorar mapa no Fortnite exclusivo para o Rock in Rio

O Casimiro aceitou um convite para entrar no metaverso? É, tipo isso. O festival Rock in Rio 2022 anunciou o Rock in Verse, um mapa dentro do Fortnite que terá a visita do streamer brasileiro nesta noite de sexta-feira, 26.

Feito em parceria exclusiva com a Coca-Cola, o projeto é descrito como "a primeira experiência do Rock in Rio dentro do metaverso". Isso porque o Fortnite abriga milhões de usuários que podem se encontrar dentro do jogo, um dos mais populares do mundo.

Casimiro estará ao vivo em sua live da Twitch visitando o mapa do Rock in Rio, o Rock in Verse, a partir das 23h (horário de Brasília) nesta sexta-feira, 26.

O carioca vai jogar Fortnite e reagir aos 12 espaços "inspirados na Cidade do Rock", que terá desafios e atrações dentro.

Para entrar no mapa, o código Rock in Verse é 1795-5503-2935.

LEIA TAMBÉM:

Brasileiros mostram forma inusitada de encontrar figurinha do Neymar e viralizam; veja vídeo

Coca-Cola no álbum da Copa: como conseguir as figurinhas especiais da marca?

Álbum da Copa: além de Neymar, figurinhas de Messi, Mbappé e CR7 são vendidas por até R$ 7,5 mil