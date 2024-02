Carnaval 2024 em BH: blocos de rua hoje, segunda-feira, 12 de fevereiro

As ruas de Belo Horizonte receberão nesta segunda-feira, 12, mais de 30 blocos de Carnaval. Entre os desfiles, estão os os foliões do Baianas Ozadas, Bloco Corte Devassa e Bloco Me Deixe, que devem reuniões milhares de pessoas.

A maior parte dos blocos parte do Centro de Belo Horizonte e de bairros como Santa Tereza, Savassi e Floresta. Para aproveitar a folia, basta conferir o horário de saída dos trios-elétricos. Vale lembrar de separar a melhor fantasia, manter a hidratação em dia, passar protetor solar e ter atenção aos pertences pessoais, como documentos, cartões, chaves e celulares.

Veja a lista com os blocos de rua do Carnaval de Belo Horizonte que vão desfilar nesta segunda-feira, com horários e endereço de concentração.

LEIA TAMBÉM:

Blocos de Carnaval de BH hoje, segunda-feira, 12

Centro

Baianas Ozadas | Horário: 09h | Local: Avenida Afonso Pena, 601

| Horário: 09h | Local: Timbaleiros do Ghetto e Mulheres Timbaleiras | Horário: 14h | Local: Rua Aarão Reis, 534

| Horário: 14h | Local: Arrastão Eletrônico | Horário: 15h30 | Local: Avenida dos Andradas, 841

Floresta

Bloco Corte Devassa | Horário: 09h | Local: Rua Sapucaí, 571

| Horário: 09h | Local: Eu Amo Macacos | Horário: 14h | Local: Rua Brazópolis, 306

| Horário: 14h | Local: Bloco da Horny | Horário: 16h | Local: Rua Sapucaí, 571

Savassi

Belorinho Axé Retrô | Horário: 10h | Local: Rua Fernandes Tourinho, 253

| Horário: 10h | Local: Xeque-Baile | Horário: 12h | Local: Rua Santa Rita Durão, 1.263

| Horário: 12h | Local: Tropa | Horário: 14h | Local: Rua Santa Rita Durão, 1.216

| Horário: 14h | Local: Bloco Lá Vem o Negão | Horário: 14h | Local: Rua dos Inconfidentes, 855

| Horário: 14h | Local: Belô Afrô | Horário: 14h | Local: Rua Fernandes Tourinho, 503

| Horário: 14h | Local: Bloco Me Deixe | Horário: 14h | Local: Avenida Getúlio Vargas, 1.517

| Horário: 14h | Local: Conexão African Beat | Horário: 16h | Local: Praça da Liberdade, 95

Santa Tereza

Bloco Alalaor | Horário: 12h | Local: Rua Pirolozito, 7

| Horário: 12h | Local: Bloco da Cinara | Horário: 13h | Local: Rua Marmore, 161

Guarani

Bloco da Juju Pauline | Horário: 14h30 | Local: Praça Jorge Alves, 33

Outros bairros