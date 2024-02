Carnaval 2024 em RJ: blocos de rua hoje, segunda-feira, 12 de fevereiro

Nesta segunda-feira, 12, as ruas do Rio de Janeiro receberão centenas de foliões em busca de festa. Blocos tradicionais irão para as ruas, com destaque para o "Sargento Pimenta" no bairro do Flamengo, além do "Que Pena Amor" e "Bloco Brasília Amarela", no centro da cidade.

Para aproveitar a folia, basta conferir o horário de saída dos trios-elétricos. Vale lembrar de separar a melhor fantasia, manter a hidratação em dia, passar protetor solar e ter atenção aos pertences pessoais, como documentos, cartões, chaves e celulares.

Blocos de Carnaval em RJ nesta segunda-feira, 12

Centro

Que Pena Amor | Horário: 08:00

08:00 Vem Cá Minha Flor | Horário: 08:00

Traz a Caçamba | Horário: 08:00

Bloco Exagerado | Horário: 08:00

Bloco da Insana RJ | Horário: 10:00

Bloco Brasília Amarela| Horário: 10:00

Vem Delícia | Horário: 13:00

Dinossauros Nacionais | Horário: 13:00

Catete

Bloco Infantil Largo do Machadinho, Mas Não Largo do Suquinho | Horário: 09:00

Balança Meu Catete | Horário: 10:00

Tijuca

Boêmios da Madrugada | Horário: 13:00

Flamengo

Sargento Pimenta | Horário: 10:00

Leblon

Corre Atrás | Horário: 07:00

Outros Bairros

Virtual | Horário: 08:00

Banda Polvo da Ilha | Horário: 09:00

Banda Inimigos da Bebida | Horário: 11:00

Carnarildy com Menos é Mais e João Gomes | Horário 11:00

Elymar Pra Pular | Horário: 12:00

Seca Copo | Horário: 12:00

Universibloco | Horário: 12:00

Peru Sadio | Horário: 14:00

Para saber os locais de saída de todos os blocos, acesse o guia de Carnaval do RJ.