Carnaval 2023 no Rio: blocos de rua hoje; segunda-feira, 20 de fevereiro

No terceiro dia seguido de folia, o Rio de Janeiro terá mais de 40 blocos de carnaval de rua nesta segunda-feira, 20. Entre os destaques, o Bloco Abraço do Urso, Corre Atrás e Acabou Amor prometem reunir milhares de foliões.

Este ano, 613 blocos pediram autorização para desfilar na cidade. Até o final do Carnaval na cidade diversas atrações com fama internacional vão sacudir os foliões. Nomes como Pocah, Marina Sena, Sorriso Maroto, Maiara e Maraísa, Pedro Sampaio, Luisa Sonza, Matuê, Dilsinho, Anitta, Ferrugem, Luan Santana, Mc Cabelinho, Léo Santana, entre outros.

De acordo com um estudo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, a expectativa é de que os blocos movimentem R$ 1,2 bilhão na economia da cidade – um aumento de 20% em relação ao registrado em 2020. Com a participação de mais de cinco milhões de pessoas estimadas, as receitas do Carnaval do Rio de Janeiro devem chegar a R$ 4,5 bilhões, afirmou a prefeitura carioca.

Veja a lista com os 45 blocos de rua do Carnaval do Rio de Janeiro que vão desfilar nesta segunda-feira, com horários e endereço de concentração

Blocos de Carnaval do Rio hoje, segunda-feira, 20