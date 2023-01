Cantora acusa Shakira de plágio em música sobre Pique; entenda o caso e compare as músicas

Após ficar entre as 50 canções mais ouvidas no mundo com Bzrp Music Sessions vol. 53, a cantora Shakira terá que lidar com mais uma acusação de plágio. Segundo a cantora venezuelana Briella, a colombiana de 43 anos teria copiado partes de sua música “Solo Tú”, que foi lançada em junho de 2022.

Briella publicou em seu perfil do Twitter um vídeo que compara o refrão de sua música e do novo sucesso de Shakira e pediu a opinião de seus seguidores. Diversas pessoas compartilharam a publicação defendendo que o refrão foi roubado. Outra parte argumenta que as semelhanças entre as músicas não configuram um plágio. Para que seja considerado um plágio, é necessário que exista um número de compassos repetidos e outras especificações técnicas entre as músicas.

Mi canción “Solo tú” (junio 2022) / La BZRP Session de Shakira (hoy) Qué opinan ustedes? 🥺 pic.twitter.com/cEgnx7ZuIJ — Briella (@briellamusic) January 12, 2023

Em vídeo no Instagram, Briella diz que é fã de Shakira e não sabe o que vai fazer sobre o possível plágio. Até o momento da publicação desta matéria, a colombiana não se manifestou sobre a acusação.

Na última semana, Shakira lançou a música Bzrp Music Sessions vol. 53, canção produzida em parceira com o rapper argentino Bizarrap. A canção atingiu sucesso estrondoso por falar sobre o ex-marido da cantora, o jogador de futebol Gerard Piqué.

Depois de 12 anos de casamento, Shakira e Piqué se divorciaram no ano passado após a cantora descobrir uma traição do jogador com Clara, de 23 anos.

Na letra, além de fazer diversos trocadilhos com os nomes de Piqué e Clara, Shakira diz que não irá voltar para alguém que "mostrou a sua pior versão". A cantora também faz uma comparação com a nova namorada do ex-marido, e diz que ele "trocou uma Ferrari por um Twingo (carro popular da Renault), um Rolex por um Casio".

Em menos de 24 horas, foram mais de 50 milhões de visualizações no Youtube. Nesta quarta-feira, 18, o clipe tem 144 milhões de visualizações.

Outras acusações de plágio

Essa não é a primeira vez que Shakira é acusada de plágio. Um dos casos mais conhecidos é da música "Waka Waka", tema da Copa do Mundo de 2010. Após as comparações, a cantora admitiu que "se inspirou" na música Waka Wka de 1986, gravada pelo grupo Zangaléwa. Na época, a Fifa e Sony Music entraram em um acordo que acabou evitando um embate legal sobre direitos autorais. “La Bicicleta” e “Loca” foram outras músicas da Shakira acusadas de plágio.