Veja quanto Shakira pode ter faturado com música que expõe traição de Piqué

Na última quarta-feira (11), a cantora Shakira sacudiu as redes sociais com o lançamento da música Bzrp Music Sessions vol. 53", na qual detona o ex-marido, o jogador de futebol Gerard Piqué.

A canção, realizada em parceria com o rapper argentino Bizarrap, fala do término de um relacionamento amoroso — e é recheada de indiretas para Piqué e a sua atual namorada, Clara Chia Marti.

Depois de um casamento de 11 anos, Shakira e Piqué se divorciaram no ano passado após a cantora colombiana descobrir uma traição do jogador de futebol com a jovem Clara, de apenas 23 anos.

Na letra, além de fazer diversos trocadilhos com os nomes de Piqué e Clara, Shakira também diz que não irá voltar para alguém que "mostrou a sua pior versão". A cantora, de 45 anos, também faz uma comparação com a nova namorada do ex-marido, e diz que ele "trocou uma Ferrari por um Twingo (carro popular da Renault), um Rolex por um Casio".

A música detonando Piqué rapidamente alcançou a lista de mais ouvida nas plataformas de streaming. E hoje já é uma das 50 mais ouvidas do mundo no Spotify.

No Youtube, foram mais de 50 milhões de visualizações em apenas 24 horas. Até o fechamento dessa matéria, o vídeo já havia sido visualizado 95 milhões de vezes e ocupava o posto de melhor estreia para uma canção latina da história do Youtube.

Mas quanto Shakira faturou com a canção em que expôs o ex-marido? De acordo com dados do Youtube, criadores de conteúdo com o tamanho da conta do rapper Bizarrap podem ganhar entre 250.000 por mês e cerca de US$ 3 milhões por ano apenas com publicidade na plataforma.

Como icalculou o jornal argentino Clarín, isso quer dizer que, até a manhã deste sábado, quando o vídeo acumulava 65 visualizações, a receita gerada pelo novo single de Shakira estaria entre US$ 1.500 e US$ 24.300 apenas com publicidade.

Em 24 horas, foram cerca de US$ 1.400 e US$ 22.900 faturados pela colombiana, número que não para de crescer a cada minuto.

Mais cedo, neste sábado, 14, Shakira foi ao Twitter agradecer a repercussão da música e escreveu que dedicava o sucesso da canção a "todas as mulheres que me ensinaram que quando a vida te dá limões amargos não há outra escolha a não ser fazer uma limonada".