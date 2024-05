Cantor Sean Kingston é preso após operação da SWAT em sua mansão

O cantor Sean Kingston, de 34 anos, foi preso na Califórnia após uma operação da SWAT em sua mansão no sul da Flórida. Ele foi detido em Fort Irwin após ser acusado de fraude e roubo.

O artista americano permanecerá encarcerado na prisão de San Bernardino. Nesta quinta-feira, a mansão do cantor, situada perto de Fort Lauderdale, na Flórida, foi alvo de uma operação policial da SWAT, unidade especializada em Armas e Táticas Especiais. A mãe do rapper, Janice Turner, de 61 anos, também foi detida, de acordo com informações do site TMZ. Ela enfrenta acusações de fraude.

"As pessoas adoram energia negativa! Eu estou bem, e minha mãe também!... Meus advogados estão cuidando de tudo enquanto conversamos.", publicou Kingston nas redes sociais após a divulgação de notícias sobre a ação policial.

O advogado de Kingston, Robert Rosenblatt, afirmou estar "ciente de algumas das acusações" contra o cantor e sua mãe.

"Estamos ansiosos para abordar isso no tribunal e estamos confiantes em uma resolução bem-sucedida para Shawn e sua mãe”, declarou Rosenblatt por e-mail.

Segundo a emissora ABC, Sean Kingston estava em liberdade condicional de dois anos por tráfico de propriedade roubada, segundo o Departamento de Correções da Flórida.