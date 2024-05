'Memenager': Biden oferece R$ 440 mil para criador de memes para as eleições

A campanha do Presidente Joe Biden está à procura de um gerente para "conteúdo e páginas de memes, de acordo com informações da Business Insider, para as eleições de 2024 nos Estados Unidos. "A função envolve colaborar com podcasters, empresas de mídia digital e páginas de memes nas redes sociais. Oferecendo um salário anual de até $85.000 (cerca de R$ 437.750), o cargo exige mudança para Wilmington, Delaware.

Aninhado em uma lista de empregos publicados pela campanha de Biden está um com o título: "gerente de parceiros, conteúdo e páginas de memes." A descrição do trabalho diz que a pessoa selecionada irá construir e manter relações com podcasters, empresas de mídia digital e grandes páginas de memes.

Biden quer atingir público jovem

Páginas de memes são incrivelmente populares online, atraindo milhões de visualizações diárias em sites de redes sociais como Instagram e TikTok. Em 2020, a campanha presidencial de Mike Bloomberg fez parceria com FuckJerry, uma página de memes no Instagram que tinha quase 15 milhões de seguidores.

Não está claro quanto a campanha de Michael Bloomberg pagou por postagens na página, mas na época, oferecia uma taxa fixa de $150 (cerca de R$ 772) para influenciadores de mídia social com um público de 1.000 a 100.000 seguidores para criar conteúdo original. A Geração Z é a principal responsável pelas páginas de memes mais populares da internet. Eles também são os maiores consumidores de memes.

Isso é fundamental para Biden, que tem lutado para capturar a atenção dos eleitores mais jovens. Em pesquisas, muitos jovens eleitores disseram não estar cientes dos esforços do presidente para combater a crise climática ou suas outras políticas. E muitos jovens estão insatisfeitos com a forma como Biden está lidando com a guerra em Gaza.

A campanha de Biden está oferecendo um salário anual de até $85.000 (cerca de R$ 437.750) para seu gerente de memes. Parte da responsabilidade incluirá identificar as melhores "oportunidades de engajamento" — páginas com mais seguidores — com as quais a campanha pode trabalhar, diz a postagem.

O trabalho exige de dois a quatro anos de experiência na indústria de vídeo, mídia ou entretenimento, expertise em mídia digital e — crucialmente — uma mudança obrigatória para Wilmington.