C.J. Snare, vocalista do Firehouse e cantor de 'Love of a Lifetime', morre aos 64 anos

C.J. Snare, conhecido como o vocalista e tecladista da banda Firehouse, faleceu nesta sexta-feira, 5, aos 64 anos. A filha de Snare confirmou a notícia ao site norte-americano Deadline neste fim de semana. A morte do músico foi causada por parada cardíaca.

Formada na metade dos anos 1980, a Firehouse alcançou sucesso rapidamente no início da década seguinte, quando a música "Love of a Lifetime" atingiu o top 3 da Billboard. Esta canção foi o terceiro single do álbum "Firehouse" (1990), que marcou a estreia da banda em estúdio.

Após o sucesso fulminante do primeiro disco, a Firehouse emplacou outros hits com "When I Look Into Your Eyes", do álbum "Hold Your Fire" (1992), e "I Live My Life for You", lançado no álbum "3" (1995).

Outros sucessos da época incluem "All She Wrote", "Here For You" e "Reach for the Sky", todos lançados durante essa primeira sequência de três gravações de estúdio.

Apesar da ascensão do grunge, que fez o estilo de rock mais tradicional e sentimental da Firehouse parecer ultrapassado nos Estados Unidos, a banda permaneceu popular em diversos países da Ásia, América Latina e Europa.

O último álbum de material original da Firehouse foi "Prime Time" (2003), enquanto a coletânea "Full Circle" (2011) reuniu regravações dos maiores sucessos da banda.

Snare, que também gravou com outras duas bandas (Rubicon Cross e Scrap Metal) ao longo de sua carreira, continuou em turnê com a Firehouse até meados de 2020, quando foi diagnosticado com câncer.

Ele passou por tratamento e chegou a se recuperar completamente, anunciando seus planos de voltar aos palcos ainda este ano. Nenhuma data havia sido confirmada antes do falecimento do vocalista.