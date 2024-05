Madonna no Rio: show da Rainha do Pop em Copacabana está entre os cinco maiores da história

Sem dúvida, o show da Madonna no Rio de Janeiro sempre será lembrado pelos brasileiros, especialmente por aqueles que enfrentaram perrengues para assistir à apresentação na Praia de Copacabana neste sábado, 4.

Além do impacto cultural e econômico na cidade maravilhosa, o show da Rainha do Pop já se tornou o quinto maior da história em termos de público, com 1,6 milhão de pessoas reunidas.

Com esse número impressionante, a apresentação da Madonna se iguala à Love Parade de 2008, na Alemanha, e ao festival Monsters of Rock de 1991, em Moscou, Rússia, ambos também com 1,6 milhão de espectadores.

Madonna encerrou a Celebration Tour, onde comemorou seus 40 anos de carreira. O espetáculo que ela trouxe para a Praia de Copacabana foi comparado a um show da Broadway, combinando teatro e seus grandes sucessos.

O recorde de maior público em um show ainda pertence a Rod Stewart, que em 1994 reuniu impressionantes 3,5 milhões de pessoas, também em Copacabana, de acordo com o Songkick.

Segundo o site do Guinness, a apresentação de Stewart contabilizou 4,2 milhões de pessoas, mas com a ressalva de que ocorreu durante a virada do ano, o que pode ter incluído pessoas presentes apenas para assistir aos fogos na praia.

Outro show que atraiu 3,5 milhões de pessoas foi o de Jean Michel Jarre, em 1997, em Moscou, Rússia. No entanto, essa apresentação não foi registrada pelo Guinness.

O show dos Rolling Stones em Copacabana, em 2006, que reuniu 1,5 milhão de pessoas, agora sai do top 5 dos maiores shows do mundo.