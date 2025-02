Bruna Biancardi revela nome escolhido para a nova filha com Neymar; confira

Bruna Biancardi, 30, revelou o nome de sua segunda filha com o jogador Neymar, 33, na manhã desta quarta-feira, 5. O anúncio foi feito de forma discreta, na assinatura da mensagem que ela publicou no Instagram para parabenizar o atleta do Santos por seu aniversário.

Na postagem, Bruna reflete sobre os altos e baixos do relacionamento e assina com os nomes dela, de Mavie e de Mel: “Beijos, Bru, Mavie e Mel”, escreveu na legenda, confirmando o nome da nova integrante da família.

A influenciadora já havia comentado, em 26 de janeiro, que o nome da bebê estava decidido, mas manteve a escolha em segredo até agora.

O casal anunciou a gravidez em 25 de dezembro de 2024, durante um chá revelação realizado na mansão deles em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Bruna e Neymar já são pais de Mavie, de 1 ano.

Neymar também é pai de Davi Lucca, 13, fruto do relacionamento com Carol Dantas, e de Helena, filha com a influenciadora Amanda Kimberlly, que tem menos de um ano.

Reestreia no Santos

Neymar Júnior, ídolo histórico do clube, fará sua reestreia nesta quarta-feira, 5, em partida contra o Botafogo de Ribeirão Preto, às 21h35, na Vila Belmiro.