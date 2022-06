Bebê mamute de 30 mil anos é encontrado congelado: veja fotos

Mineradores canadenses que trabalhavam na região montanhosa de Yukon, no noroeste do país, encontraram um bebê mamute congelado com o corpo quase intacto.

A descoberta é a primeira desse tipo na América do Norte. Até hoje, só outro bebê mamute foi encontrado nas mesmas condições no mundo inteiro.

O corpo mumificado do bebê mamute canadense tem pelo menos 30 mil anos.

O animal foi encontrado na última terça-feira, 21, por um minerador que trabalhava nas montanhas locais.

O governo canadense disse que este é "o mamute mumificado mais completo encontrado na América do Norte"

Acredita-se que o filhote é do sexo feminino. Ele foi batizado de Nun cho ga, que significa "grande bebê animal" na língua Han, falada por povos nativos na área.