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BBB 26: Marciele está ameaçada? Enquete mostra se sister pode ser eliminada

Enquete mostra qual das três sisters vai dar adeus ao jogo nesta terça-feira, 31

BBB 26: Marciele é estreante no paredão

BBB 26: Marciele é estreante no paredão

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 31 de março de 2026 às 15h38.

Jordana, Marciele ou Solange Couto? O Big Brother Brasil 2026 chega ao seu 12º paredão nesta terça-feira, 31, quando o público decidirá qual sister deixa o reality.

A formação aconteceu no domingo, 29. A líder Ana Paula indicou Solange Couto. Pela votação da casa, Jordana recebeu três votos e também foi emparedada. Já Marciele foi indicada por Milena após atender o Big Fone.

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O que dizem as enquetes?

Levantamento das 15h do site Votalhada, que compila enquetes de diferentes plataformas, aponta que Marciele pode respirar aliviada neste paredão.

Na estimativa final (30% voto da torcida / 70% voto único), Solange Couto aparece com 85,52% das intenções de voto para sair. Marciele surge na segunda posição, com 9,23%, enquanto Jordana tem 8,23%.

Quem deve sair hoje do BBB 26?

  • Sites (voto da torcida): Jordana 15,30% x Marciele 11,98% x Solange Couto 72,72%
  • Youtube: Jordana 6,50% x Marciele 11,88% x Solange Couto 81,52% 
  • Twitter: Jordana 3,64% x Marciele 6,86% x Solange Couto 89,50%
  • Instagram: Jordana 5,47% x Marciele 5,41% x Solange Couto 89,12%
  • Votos consolidados: Jordana 8,23% x Marciele 9,23% x Solange Couto 82,52%

O levantamento já soma mais de 4 milhões de votos e mostra consistência na liderança de rejeição de Solange em diferentes fontes.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito.

O sistema segue o modelo misto: o voto único, validado por CPF, tem peso de 70%, enquanto o voto da torcida, ilimitado, representa 30% da média final. A eliminação é definida pela média ponderada entre os dois formatos.

Onde assistir ao BBB?

Na TV Globo, o programa vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável.

No Globoplay, assinantes têm acesso à transmissão ao vivo 24 horas, além de câmeras exclusivas e conteúdos extras.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

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