BBB 26: enquete crava saída de sister com mais de 80% de rejeição

O 12º Paredão do Big Brother Brasil 26 já está decido — é o que dizem as enquetes. Jordana, Marciele e Solange Couto se enfrentam na berlinda e uma delas já está praticamente fora da casa.

A formação aconteceu no domingo, 29. A líder Ana Paula indicou Solange Couto. Pela votação da casa, Jordana recebeu três votos e também foi emparedada. Já Marciele foi indicada por Milena após atender o Big Fone.

O que dizem as enquetes?

O segundo levantamento desta terça-feira, às 12h, do site Votalhada — que compila enquetes de diferentes plataformas — aponta uma alta rejeição para uma das sisters.

Na estimativa final (30% voto da torcida / 70% voto único), Solange Couto aparece com 82,70% das intenções de voto para sair. Marciele surge na segunda posição, com 9,24%, enquanto Jordana tem 8,03%.

A situação, apesar de menos grave, pode lembrar alguns espectadores do recorde de rejeição alcançado por de Karol Conká, que saiu com 99,17% dos votos na edição de 2021 do reality.

Quem deve sair hoje do BBB 26?

Sites (voto da torcida): Jordana 14,66% x Marciele 12,07% x Solange Couto 73,26%

Youtube: Jordana 6,46% x Marciele 11,88% x Solange Couto 81,57%

Twitter: Jordana 3,65% x Marciele 6,85% x Solange Couto 89,50%

Instagram: Jordana 5,47% x Marciele 5,35% x Solange Couto 89,18%

Votos consolidados: Jordana 8,03% x Marciele 9,24% x Solange Couto 82,70%

O levantamento já soma mais de 4,6 milhões de votos e mostra consistência na liderança de rejeição de Solange em diferentes fontes.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito.

O sistema segue o modelo misto: o voto único, validado por CPF, tem peso de 70%, enquanto o voto da torcida, ilimitado, representa 30% da média final. A eliminação é definida pela média ponderada entre os dois formatos.

Onde assistir ao BBB?

Na TV Globo, o programa vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável.

No Globoplay, assinantes têm acesso à transmissão ao vivo 24 horas, além de câmeras exclusivas e conteúdos extras.