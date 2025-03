BBB 25: quem venceu o Seu Fifi? Renata é escolhida para vitrine no shopping

Nesta quinta-feira, 13 de março, o BBB 25 traz uma nova dinâmica com a estreia da Vitrine do Seu Fifi, um espaço montado no Via Parque Shopping, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. A dinâmica terá a cearense Renata, a participante mais votada pelo público, confinada em uma vitrine, onde ela poderá interagir com os visitantes e receber recados de quem acompanha o reality show.

Durante o programa ao vivo de quarta-feira, 12 de março, o apresentador Tadeu Schmidt revelou a surpresa: ao tocar o sinal de acordar, Renata será informada de que precisará deixar a casa para enfrentar o desafio. Será explicado à sister que ela precisa arrumar as malas para um "desafio", que, de acordo com Tadeu, pode afetar sua permanência no jogo.

Interação direta com o público será um dos pontos dessa dinâmica. A sister não só receberá visitantes no shopping, mas também será alimentada com mensagens enviadas pelo público nas redes sociais, por meio da hashtag #FIFIBBB25. A cada intervalo, Renata terá a oportunidade de ler as opiniões dos fãs, mantendo-se conectada com os acontecimentos fora da casa.

Renata, que obteve 27,28% dos votos do público para ser escolhida para a vitrine, terá o apoio de sua mãe, Gerusa Pacheco, que chegará ao Rio de Janeiro nesta quinta-feira, 13, para prestigiar a estreia de sua filha na Vitrine.

No local, a sister terá acesso a fofocas e informações externas, mas sua volta à casa do BBB será garantida: ela retornará com imunidade. A nova estratégia promete aumentar a emoção na competição e gerar mais interação entre o público e o programa.

Além disso, a Vitrine do Seu Fifi também dará aos visitantes a chance de enviar mensagens de apoio e fofocas para Renata, tornando a experiência ainda mais participativa para os fãs de todo o Brasil.