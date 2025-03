BBB 25: Onde é a Vitrine do Seu Fifi? Descubra o shopping

Mais uma dinâmica se inicia no BBB 25 e dessa vez, a participante Renata foi escolhida para ficar em uma vitrine dentro de um shopping para receber informações externas.

A Vitrine do Seu Fifi, ação do Big Brother Brasil 25, será realizada nesta quinta-feira, 13 de março, no Via Parque Shopping, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. A atração permitirá que os fãs do programa interajam diretamente com a participante Renata, que foi escolhida pelo público para ser a representante da ação.

Durante o evento, a sister ficará na vitrine para conversar com os visitantes e ouvir fofocas sobre os acontecimentos do reality. Além disso, os fãs terão a chance de registrar o momento em fotos e vídeos, participando ativamente da experiência. A Vitrine do Seu Fifi é uma das ações do BBB 25 que visa aproximar os telespectadores da dinâmica do programa, criando mais uma oportunidade de imersão para os admiradores da atração.

Interatividade com os fãs do BBB 25

A ideia da vitrine é reforçar a conexão entre os fãs do reality show e os participantes do programa. Quem estiver no shopping poderá aproveitar a oportunidade para trocar impressões sobre os episódios da semana, e Renata, com seu jeito espontâneo, promete render boas conversas e risadas.