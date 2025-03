BBB 25: quem ganhou a Prova do Líder? Disputa já dura sete horas; veja quem continua

Nesta sexta-feira, 7 de março, os brothers da casa mais vigiada do Brasil participaram da oitava Prova do Líder do Big Brother Brasil (BBB).

Para garantir a liderança da semana no reality mais vigiado do Brasil, os participantes precisam demonstrar resistência e rapidez ao apertar o botão assim que o alerta de tensão soar.

Diego Hypolito, Thamiris e João Pedro não participaram da 8ª Prova do Líder após serem os últimos escolhidos na dinâmica do "resta um", realizada antes da disputa.

Quem segue na disputa?

Renata e Maike seguem na disputa pela liderança. Com apenas dois competidores restantes, as regras da prova mudam, conforme explicado por Tadeu Schmidt: "Quando só tivermos três pessoas, ou duas, na prova, a consequência passa a ser, sempre, para o último colocado".

Segundo o aviso do apresentador, quem ficar em último três vezes perderá uma de suas bases. Até agora, Renata já perdeu uma, enquanto Maike mantém todas as suas bases intactas.

Ao longo da competição, dez participantes foram eliminados. Vilma foi a primeira a sair após apertar o botão no momento errado. Em seguida, João Gabriel e Delma também deixaram a prova. Eva foi eliminada depois de esbarrar no botão, assim como Guilherme, que o acionou acidentalmente.

Gracyanne Barbosa foi a sétima a sair, quando o botão de sua cabine foi acionado. Após três horas de disputa, Vinícius foi eliminado, seguido por Aline minutos depois. Com quase seis horas de prova, Vitória Strada se tornou a décima eliminada.

