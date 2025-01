BBB 25: Big Fone toca de novo nesta quarta-feira; saiba o horário e o que vai acontecer

O Big Fone voltará a tocar na casa do BBB 25 na manhã desta quarta-feira (29), logo após o programa Mais Você.

Quem atender, dessa vez, terá uma boa surpresa e poderá ter um almoço especial ao lado de sua dupla, podendo convidar mais duas duplas para participar.

O que os participantes não sabem é que o almoço será uma peça-chave na dinâmica da semana. Segundo o apresentador Tadeu Schmidt, além da refeição, os escolhidos precisarão tomar decisões que impactarão o jogo. A conversa será transmitida ao vivo para o restante da casa, com áudio e vídeo.

"E depois disso tudo, essas três duplas vão ter que decidir entre elas quem fica imune", anunciou Tadeu durante o programa.

A ação marca o início de uma semana intensa no reality show da Globo, prometendo mexer com as estratégias dos participantes e gerar novas alianças – ou atritos – dentro da casa mais vigiada do Brasil.