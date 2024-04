Qual o prêmio do BBB 24? Veja quanto ficou o valor final

Vinte e seis jogadores vão entrar e sair da casa mais vigiada do Brasil, mas somente Davi, Isabelle ou Matteus ganhará o prêmio que, pela primeira vez na história do BBB 24, alcançou o maior valor da história do programa.

Nas primeiras vinte e duas edições, o prêmio final sempre foi fixo. Já foi R$ 500 mil, R$ 1 milhão e até R$ 1,5 milhão. Mas, desde que o BBB 24 passou a ter o Banco Stone como patrocinador na edição passada, o valor do prêmio entrou para a dinâmica do jogo e passou a aumentar conforme as semanas.

Em 2024, o eliminado da semana foi quem definiu quanto seria adicionado ao prêmio final. Uma roleta era girada entre um valor que poderia ir de R$ 0 a até R$ 600.000, dependendo da semana. Então, os participantes da casa eram avisados de quanto foi adicionado ao valor do prêmio e qual o resultado final.

Quanto está o prêmio do BBB 24?

O prêmio do BBB 24 ficou em R$ 2.920.000.

A última a girar a roleta foi Alane, que adicionou R$ 500.000 ao prêmio final.

Quanto rende o prêmio do BBB (R$ 2,92 milhões) em poupança?

Com um montante de R$ 2,92 milhões aplicado na poupança, o retorno mensal seria de aproximadamente R$ 10.599,11, considerando a taxa Selic de 10,75% ao ano. Vale ressaltar que esses rendimentos são isentos de imposto de renda.

Como é definido o prêmio do BBB?

A edição de 2024 tem o Banco Stone como patrocinador e, toda terça, o eliminado da semana gira uma roleta (o famoso "bota pra girar no modo Stone") que adiciona um valor de R$ 0 a R$ 450.000. Algumas semanas, como a de Carnaval, têm uma roleta especial com valores maiores.

Quanto cada eliminado adicionou ao prêmio do BBB?

Lucas Pizane - R$ 250.000

- R$ 250.000 Vinicius Rodrigues - R$ 50.000

- R$ 50.000 Lucas Luigi - R$ 250.000

- R$ 250.000 Juninho - R$ 200.000

- R$ 200.000 Marcus Vinicius - R$ 100.000

- R$ 100.000 Deniziane - R$ 200.000

- R$ 200.000 Rodriguinho - R$ 350.000

- R$ 350.000 Michel - R$ 250.000

- R$ 250.000 Raquele* - R$ 300.000

R$ 300.000 Yasmin - R$ 0

- R$ 0 Leidy Elin - R$ 250.000

- R$ 250.000 Pitel* - R$ 200.000

- R$ 200.000 Lucas Buda - R$ 0

R$ 0 Alane - R$ 500.000

Os eliminados que não foram citados na lista não "botaram para girar" no modo Stone. Vanessa Lopes, que desistiu do programa, e Wanessa Camargo, que foi expulsa, também não adicionaram nada ao prêmio.

*A partir da eliminação de Raquele, uma dinâmica foi adicionada: o líder pôde escolher entre um envelope sorteado e decidir se preferia aquele valor ou o que seria girado na roleta Stone por Raquele. Giovanna optou pelo envelope de R$ 300.000, e Raquele conseguiu R$ 50.000 na roleta.