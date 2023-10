Com Kwai e iFood, Globo vende todas as cotas de patrocínio para o ‘BBB 24’

A mais de dois meses da estreia, a próxima edição do Big Brother Brasil já tem todas as cotas de patrocínio comercializadas. São 15 marcas no total, divididas em quatro categorias.

CIF, Ifood e Latam estreiam no BBB 24, enquanto Ademicon, Amstel, Chevrolet, Downy, Esportes da Sorte, Hypera Pharma, Mc Donald’s, Mercado Livre, Pantene, Rexona, Seara e Stone continuam no programa.

O programa contará, ainda, com marcas atreladas a dinâmicas: Delícia e Nestlé no “Tá na mesa”; Oi no “Cine BBB”; e Kwai no “Turbinada do Líder”. A Globo não divulgou qual pacote foi fechado por cada marca. Na edição de 2023, os planos de patrocínio iam de R$ 15 milhões a R$ 105 milhões.

“Mais uma vez, temos a enorme alegria de comemorar o excelente desempenho comercial do BBB. O alto índice de renovações e de novas marcas que optaram por patrocinar o programa ressalta a relevância do BBB, tanto para o público quanto para as marcas, e a grande experiência da Globo em produzir realities de sucesso”, declara Manzar Feres, diretora de Negócios Integrados em Publicidade da Globo.

Sucesso publicitário

Apesar de não ter tido tanto sucesso em audiência em comparação com outras edições, o BBB 23 teve um resultado positivo com as marcas patrocinadoras. Foram 13 marcas, um recorde em comparação ao ano anterior. Agora, em 2024, a quebra de recorde se repete novamente, com 15 patrocinadores, indicando que mesmo a incerteza de um público fiel não impactou nas negociações da Globo.

Em 2023, o programa contou com a presença de 40 anunciantes em ações de conteúdo, um crescimento de 38% em relação ao ano anterior, recorde histórico para o reality. Até três dias após uma ação, as interações de usuários com a marca na redes social crescia mais de 4.200% , segundo dados do Globo Tracking, ferramenta da emissora que analisa o comportamento do público em relação às ações das marcas no BBB.

O que já se sabe sobre o BBB24?