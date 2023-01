Americanas dispara 30% na bolsa depois de perder R$ 8,4 bi em valor de mercado

As ações da Americanas (AMER3) lideram as altas do Ibovespa nesta sexta-feira, 13, e disparam 30% depois de terem derretido 77% ontem.

Os papéis da varejista reagiram ao escândalo que apontou um buraco de R$ 20 bilhões em “incosistências contábeis” no balanço da empresa e culminou com a renúncia do CEO Sérgio Rial e do CFO André Covre com menos de 10 dias de cargo.

A empresa perdeu R$ 8,4 bilhões de reais em valor de mercado com a queda da véspera. Neste pregão, no entanto, o movimento é inverso, com as ações buscando alguma recuperação depois do susto.

Do mesmo setor, a Magazine Luiza (MGLU3) acompanha as altas da Americanas. Vale lembrar que, na véspera, os papéis da Magalu foram o principal destaque positivo do dia, totalizando uma alta de mais de 15% no acumulado dos dois últimos pregões.

Como adiantado no EXAME In, Magalu e Via se apressaram para explicar a investidores que utilizam práticas contábeis diferentes das aplicadas pela Americanas. O chamado ‘risco sacado’, que foi o grande vilão no caso da Americanas, tem abordagem completamente diferente em suas duas principais concorrentes.

A Via, cujas ações desabaram 5% na véspera, hoje avança perto de 3%.

