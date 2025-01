Baseado em fatos reais: 10 séries da Netflix que foram inspiradas em histórias verdadeiras

Se tem um gênero que sempre atraiu muita gente é aquele que conta histórias em formato de ficção, mas são baseadas em fatos reais. E nos últimos anos, os streamings estão apostando cada vez mais neste tipo de conteúdo — que tem sido destaque até nos maiores prêmios internacionais do setor.

Na Netflix, títulos que retratam acontecimentos históricos, escândalos midiáticos e narrativas inspiradoras tornaram-se um verdadeiro fenômeno e produção e audiência. No top 10 das séries mais assistidas da plataforma, "Dahmer", minissérie que reconta o caso real de um dos maiores serial killers dos Estados Unidos, conta em terceiro lugar. Tem mais de 115.6 milhões visualizações desde a estreia, em 2022.

No ano passado, outras duas séries baseadas em fatos reais também brilharam no catálogo da plataforma de streaming: "MONSTROS: A História de Lyle e Erik Menendez" teve mais de 19,5 milhões espectadores, e "Bebê Rena", que conta a história de vida de Richard Gadd, entrou para o top 10 das produções mais assistidas da plataforma em 2024. Só na semana de estreia, foi assistida por mais de 53 milhões de pessoas e recebeu prêmios no Primetime Emmy Awards (4) e no Globo de Ouro (2).

Do drama ao suspense, essas séries traduzem para a tela os dilemas, as lutas e os triunfos de figuras marcantes. Separamos abaixo uma lista das 10 melhores séries baseadas em fatos reais disponíveis na Netflix, confira:

As 10 melhores séries baseadas em fatos reais da Netflix

Bebê Rena

Sinopse: Um comediante é gentil com uma mulher vulnerável, despertando uma obsessão sufocante que pode acabar com as vidas dos dois.

Número de episódios: 7

MONSTROS: A História de Lyle e Erik Menendez

Sinopse: Esta série sobre um crime real examina as vidas dos irmãos Menendez, condenados pelo assassinato brutal dos pais em 1989.

Número de episódios: 9

Narcos

Sinopse: A notória série sobre o tráfico é baseada na história real de violência e poder dos cartéis colombianos.

Número de episódios: 30 (3 temporadas)

Todo dia a mesma noite

Sinopse: Um incêndio na boate Kiss mata 242 pessoas. Agora, os familiares das vítimas lutam por justiça.

Número de episódios: 5

Senna

Sinopse: Apaixonado por carros desde a infância, Ayrton Senna se tornou uma lenda do esporte, até que uma tragédia mudou a Fórmula 1 para sempre.

Número de episódios: 6

The Crown

Sinopse: Inspirada em acontecimentos reais, esta série de ficção dramatiza a vida da rainha Elizabeth II e os eventos políticos e pessoais que moldaram seu reinado.

Número de episódios: 60 (6 temporadas)

Olhos que Condenam

Sinopse: Cinco adolescentes do Harlem vivem um pesadelo depois de serem injustamente acusados de um ataque brutal no Central Park. Baseada em uma história real.

Número de episódios: 4

Os Quatro da Candelária

Sinopse: Enquanto tentam sobreviver nas ruas, quatro amigos buscam apoio uns nos outros e sonham com um futuro melhor. Até que uma tragédia acontece.

Número de episódios: 4

A Vida e a História de Madam C.J. Walker

Sinopse: Uma afro-americana que venceu a pobreza, construiu um império de produtos de beleza e se tornou a primeira milionária pelo próprio esforço. Baseado em uma história real.

Número de episódios: 4

Maid

Sinopse: Depois de deixar para trás um relacionamento abusivo e encontrar um emprego como faxineira, uma mulher luta para sustentar a filha e construir um futuro melhor.

Número de episódios: 10