Netflix divulga resultados do 4º trimestre de 2024 nesta terça; saiba o que esperar

A Netflix (NFLX) divulga nesta terça-feira, 21, os resultados do quarto trimestre de 2024, logo após o fechamento da Bolsa de Nova York. Com projeção otimista, o questionamento maior não é se o número de assinantes vai subir e, sim, se será possível superar as expectativas, especialmente após as bem sucedidas transmissões ao vivo.

A boa safra de conteúdos, bem como o alcance de público, faz com que o consenso dos analistas de Wall Street espere um crescimento acentuado de assinantes e de receita para a companhia no quarto trimestre, que se encerrou no dia 31 de dezembro.

A previsão é de que a gigante do streaming tenha atingido mais de 290,9 milhões de assinantes, um acréscimo de 8,2 milhões de pessoas, que representa aumento de 2,9% entre trimestres. Mas esse número pode ser revisado para cima, dado o sucesso de audiência de dezembro.

Já para a receita, a previsão é de 15% de crescimento em relação ao ano anterior, atingindo cerca de US$ 10,12 bilhões.

Fonte: Netflix | Consenso de analistas de Wall Street (Montagem EXAME)

Os últimos três meses da empresa foram produtivos no que tange alcance de conteúdo. A luta de Jake Paul e Mike Tyson foi vista por mais de 108 milhões de pessoas ao vivo em todo o mundo. Os dois jogos da National Football League (NFL), cada um, tiveram uma média de 30 milhões de espectadores.

E o esporte foi só a ponta do iceberg: a segunda temporada de "Round 6" se tornou o segundo conteúdo mais assistido em língua não-inglesa da plataforma, com mais 126,2 milhões de visualizações em 11 dias.

Uma pesquisa com 45 analistas, conduzida pela Guggenheim Securities, revela que 70% dos analistas de Wall Street prevem pelo menos 11,1 milhões novos assinantes no trimestre. 29% deles vão ainda além e aguardam um número acima de 13,1 milhões.

Na última carta aos acionistas, com os resultados referentes a julho, agosto e setembro de 2024, a empresa projetava atingir US$ 10,128 bilhões em receita, um crescimento de 14.7%. Já para o lucro operacional, espera-se US$ 2,190 bilhões.

1 /20 Round 6 (Round6netflix)

2 /20 Stranger Things (StrangerThings1)

3 /20 Dark (Dark1)

4 /20 Ozark (Ozark)

5 /20 House of Cards (HouseofCards)

6 /20 The Crown (TheCrown3)

7 /20 Annie With an E (AnnieWithanE)

8 /20 Sex Education (SexEducation)

9 /20 O Gambito da Rainha (OGambitodaRainha)

10 /20 (Bebê Rena)

11 /20 Orange Is The New Black (OrangeIsTheNewBlack)

12 /20 (Black Mirror 6ª temporada)

13 /20 Mind Hunter (MindHunter)

14 /20 Eu Nunca (EuNunca)

15 /20 Estreia da terceira temporada de Bridgerton, na Netflix. (BRIDGERTON_301_Unit_01161R (1))

16 /20 A série Bridgerton surpreende sem clichês, com burgueses e nobres negros no século 19. (bridgerton-rainha)

17 /20 The Umbrella Academy (TheUmbrellaAcademy)

18 /20 Lupin (LuPin)

19 /20 One Piece (OnePiece)

20/20 Master of None (MasterofNone)

Ações (e preço da assinatura) em alta

Segundo análise da Wedbush Securities, a meta é de US$ 950 para as ações, o que aponta, mais uma vez, para a “liderança virtualmente intransponível” da Netflix diante das outras plataformas de streaming disponíveis no mercado.

A alta é puxada sobretudo pela baixa rotatividade de assinantes diante do preço mais baixo da assinatura com publicidade e do fim do compartilhamento de senhas, que abre margem para um crescimento no número de assinantes.

Em dezembro de 2024, as ações da empresa subiram 2,5% e chegaram a US$ 936,56 em alta recorde. O valor de mercado subiu para US$ 400,34 bilhões, impulsionado pela fala do co-presidente executivo da Netflix, Ted Sarandos, que detalhou novos investimentos em publicidade e recursos para melhorar as transmissões ao vivo em 2025.

A estreia de novas temporadas de séries aguardadas e bem-sucedidas na plataforma também aumentou o preço dos papéis. Neste ano, chegam ao streaming a última temporada de “Stranger Things”, a segunda de “Wandinha”, a quinta de “Emily em Paris” e a terceira de “O Agente Noturno”, “Ginny & Georgia” e “Round 6”. A partir de janeiro, a Netflix também passou aa transmitir semanalmente e ao vivo a "WWE Raw" nos Estados Unidos.

Entre as dificuldades na divulgação dos resultados estão os valores da assinatura. Em dezembro, os planos básicos remanescentes com o preço anterior ao último aumento foram atualizados. A companhia deve divulgar também o número de assinantes que opta pelo pacote com publicidade e precisará apresentar estratégia para esportes ao vivo, prometida por Sarandos no último anúncio de investimentos.

Pouco antes do Natal, a Netflix adquiriu os direitos de várias edições da Copa do Mundo Feminina da FIFA, O WWE Raw, adjacente aos esportes, que passou a ser transmitido todas as semanas nos Estados Unidos sob um acordo de direitos multianuais, também adiciona um poderoso atrativo de publicidade — foco da estratégia da gigante do streaming.

Adeus ao número de assinantes

A Netflix é uma das únicas plataformas de streaming que divulga o número de assinantes. Mas isso vai mudar a partir de 2025: o CEO da empresa enviou um comunicado oficial à imprensa no qual afirma que esse número será privado a partir deste ano para focar dar ênfase à receita, margem operacional, métricas de audiência e engajamento.

Somente novos "marcos" de assinantes serão divulgados, eventualmente, aos acionistas.

A companhia ainda é líder no mercado, se comparada aos demais concorrentes. A Disney+, no último trimestre divulgado, teve lucro de US$ 253 milhões, o primeiro bom resultado, que começou a reverter o prejuízo de US$ 420 milhões do mesmo período no ano anterior.

A Max (Warner Bros Dicovery) e o Prime Vídeo (Amazon) não abrem os dados de lucro ou receita específicos para o streaming.