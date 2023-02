Após um mês, participantes do BBB 23 somam 34,5% menos seguidores do que da edição passada

O Big Brother Brasil 2023 completa na quinta-feira, 16, um mês no ar. Após um terço do programa, os brothers já se tornaram mais conhecidos do público e viram o número de seguidores aumentar nas redes sociais. Mas, no Instagram, por exemplo, o apelo desta edição tem sido menor: os 22 participantes deste ano somam 47,9 milhões de seguidores, enquanto, com 20 participantes, a edição do BBB 22 somava 73 milhões, ao final do primeiro mês de programa.

O número atual corresponde apenas a 65,5% em relação ao que era na edição anterior, e representa uma queda de 34,5%. Para efeito de comparação, Fred do Desimpedidos, o mais seguido desta edição, tem 10,7 milhões, enquanto a mais seguida em 22, Jade Picon, tinha 17,7 milhões de seguidores nesta altura da competição. Participantes com mais de 1 milhão de seguidores também era comum no ano anterior, mas tornou-se algo raro nesta edição.

Apesar da desvantagem em relação ao ano anterior, os brothers, somados, já conquistaram mais de 11,6 milhões de seguidores. Se destacando como os únicos que ultrapassaram a marca de um milhão de seguidores ganhos, Larissa, Amanda e Fred vêm crescendo acima dos demais participantes neste quesito.

Bruno Maia, CEO da Feel The Match e executivo de inovação e novas tecnologias no esporte e entretenimento, analisa o caso específico do Fred. Segundo ele, “é algo que estamos vendo como um cruzamento de segunda e terceira bolha”. O executivo explica que isso se dá quando o influencer atinge outras frentes além do público que o consagrou, no caso, tanto pelas aparições em outros canais quanto com o recente namoro com outra celebridade. “Quando vai para o BBB, ele cruza a última bolha possível, atinge o país todo”, afirma.

“O Fred já era muito conhecido antes de participar do programa, com o nome consolidado no universo esportivo. Ao entrar no reality, conseguiu expandir essa popularidade para outros nichos, ampliando o diálogo com diversos públicos e aumentando ainda mais o engajamento nas redes. Enxergo essa mudança com muito potencial, é um influenciador talentoso e que deve, cada vez mais, aumentar a sua rentabilidade através de acordos comerciais”, complementa Renê Salviano, CEO da Heatmap, agência que faz a ligação entre marcas e influenciadores.

Confira os 10 participantes do BBB 23 que ganharam mais seguidores

Larissa - @larisantosbe

Personal trainer e professora de educação física, Larissa Santos não era uma figura tão conhecida, estando longe dos que tinham mais seguidores quando o programa começou. Passado um mês, entretanto, ela ultrapassou a marca de 1,5 milhão de seguidores ganhos, sendo a participante que mais se destacou neste quesito. Atualmente ela chegou à marca de 1,9 milhão.

Amanda - @ameirelles

A médica intensivista Amanda Meirelles, primeira pessoa da família com curso superior, em um mês de BBB, também destaca-se pelo alto ganho de seguidores: mais de 1,2 milhão. Desde o início do programa, ela foi de 86 mil para 1,3 milhão.

Fred - @fred

O apresentador do canal Desimpedidos, que se consolidou como um dos influencers mais conhecidos no meio do esporte, chegou à casa como o participante com mais seguidores em seu Instagram, com 9,5 milhões. Agora, ele soma 10,7 milhões, tendo ganho quase 1,2 milhão de seguidores.

Bruna Griphao - @brunagriphaoo

A atriz Bruna Griphao, conhecida pelas interpretações em produções famosas como ‘Avenida Brasil’ e ‘Malhação’, conta atualmente com 3,9 milhões de seguidores. Quando entrou no programa, ela tinha 3 milhões.

Cara de Sapato - @caradesapato

Antônio Carlos Jr., ou Cara de Sapato, como é conhecido, conta atualmente com mais de 1 milhão de seguidores. O lutador de MMA, amigo de estrelas como Neymar, Pedro Scooby, Gabriel Medina, iniciou o programa com 226 mil seguidores e, desde então, ganhou 840 mil.

Gustavo - @gustavo_benedetii

Apelidado de “Cowboy”, o empresário Gustavo Benedetti, é um dos participantes do grupo pipoca, mas que já se destacava pelos 486 mil seguidores em seu Instagram no dia em que o programa se iniciou. Após um mês, ganhou 831 mil e está com mais de 1,3 milhão

Key - @keyalves

Quando chegou ao programa já com o status de jogadora de Vôlei mais seguida no mundo, Key Alves tinha 7,1 milhões de seguidores. Um mês depois, a líbero do Osasco ganhou mais de 801 mil, chegando a 7,9 milhões.

Gabriel - @vulgofop

Gabriel Tavares foi o participante que, junto com Paula, entrou no programa após a casa de vidro. No primeiro dia do jogo, o modelo contava com 400 mil seguidores e, após um mês, ganhou mais 311 mil, chegando a 711 mil seguidores.

Gabriel Santana - @gbielsantana

O ator, conhecido após integrar o elenco do remake de Chiquititas, é um dos participantes do time camarote. Com 2,3 milhões de seguidores no primeiro dia de programa, atualmente já ganhou mais de 698 mil após um mês.

Marvvila - @marvvila

A cantora de pagode da nova geração entrou no jogo com 744 mil seguidores. No momento, ela já ganhou mais de 500 mil seguidores e conta com mais de 1,2 milhão.