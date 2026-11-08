O que falta para o dinheiro digital ser simples e confiável como uma transferência bancária?

Por Luis Ayala*

O surgimento de iniciativas globais como o Open USD (OUSD), uma stablecoin anunciada em junho de 2026 com o apoio de mais de 140 empresas, reflete uma transformação que vai muito além da criação de mais uma moeda digital atrelada ao dólar norte-americano. O setor financeiro e a indústria de tecnologia estão competindo para construir uma nova infraestrutura de dinheiro digital, com soluções projetadas para tornar as transações mais eficientes, integradas e alinhadas aos requisitos regulatórios.

Até recentemente, uma discussão central girava em torno da liquidez das moedas virtuais ou da paridade de suas reservas. No entanto, o cenário atual deixa claro que a próxima grande batalha nas finanças não é sobre quem emite o token, mas sobre quem controla a infraestrutura que permite sua distribuição, conversão, liquidação e custódia em múltiplos mercados e jurisdições.

À medida que as stablecoins ganham atração no mercado de ativos digitais, sua crescente relevância também impulsiona discussões sobre seu uso em pagamentos transfronteiriços e no comércio internacional.

No Brasil, epicentro da institucionalização dos criptoativos na região, as stablecoins representaram aproximadamente 80% do volume de criptomoedas declarado à Receita Federal em 2025. Esse número destaca sua economia não apenas como ativo especulativo, mas também como meio de pagamento e ferramenta para operações internacionais. À medida que o Banco Central do Brasil avança em seu arcabouço regulatório e no licenciamento obrigatório para Provedores de Serviços de Ativos Virtuais (VASPs), impondo exigências de capital mínimo, governança e segregação patrimonial comparáveis ao sistema bancário tradicional, instituições como Itaú, B3 Digitas e Santander passam a exigir uma infraestrutura de nível bancário. Nesse contexto, a custódia comprometida (incluindo armazenamento em cold storage) e estruturas regulatórias alinhadas aos padrões internacionais estão se tornando, na minha visão, requisitos fundamentais entre as instituições que operam no mercado brasileiro.

Adoção de criptoativos na América Latina

Na América Latina, a atividade com criptoativos cresceu aproximadamente 42,5% entre julho de 2023 e junho de 2024, segundo a Chainalysis, impulsionado principalmente por remessas internacionais, comércio transfronteiriço e pela economia de serviços remotos.

À medida que os mercados latino-americanos migram da adoção varejista para a integração bancária e corporativa em larga escala, a infraestrutura subjacente torna-se um diferencial competitivo crucial. Conectar as economias locais ao sistema financeiro global, exigências de plataformas de custódia seguras e reguladas, redes de interoperabilidade e soluções operacionais que auxiliam na mitigação dos riscos de contraparte.

Diante desse cenário, emergem questões fundamentais sobre liquidez eficiente, pontes de acesso, interoperabilidade entre redes e, acima de tudo, sobre uma solução rápida e confiável.

A questão-chave para bancos, fintechs e instituições é como fazer o dinheiro digital mover-se além das fronteiras com a mesma facilidade de uma transferência bancária, sem comprometer a segurança, a liquidez ou a conformidade com as regulamentações locais. Com o avanço das stablecoins, o desafio é construir a infraestrutura necessária para que esses pagamentos funcionem de forma confiável em diferentes redes e sistemas financeiros.

Segurança e confiabilidade

Uma moeda digital rápida não é suficiente se a liquidez final não for juridicamente segura, ou se as chaves privadas e os ativos estiverem expostos a falhas tecnológicas, riscos operacionais ou risco de contraparte. Essa camada subjacente de infraestrutura — onde opera a custódia regulada em cold storage, as redes de liquidação off-exchange, como a Go Network (que permite negociar enquanto os ativos permanecem mantidos em custódia descoberta) e as soluções de pagamento baseadas em API — é onde a verdadeira eficiência do sistema financeiro do futuro está sendo moldada.

Essa maturação é ainda mais evidente nos recentes passos regulatórios dos EUA que permitem o uso de stablecoins como garantia no mercado de derivativos. Ao substituir investimentos voláteis por ativos atrelados, o mercado pode reduzir o risco de liquidez em cascata e viabilizar chamadas de margem 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Para além do ecossistema das grandes instituições financeiras, a "cripto do dia a dia" está na rotina de trabalhadores remotos e desenvolvedores que discutem serviços e recebem seus ganhos internacionais em stablecoins ou bitcoin. Nesta nova economia global, muitos usuários recebem seu rendimento em stablecoins e o utilizam para o sustento familiar.

Tornar o dinheiro digital tão simples e confiável quanto uma transferência bancária exige uma camada invisível de infraestrutura — que combina a velocidade de redes como a Lightning Network com trilhas de pagamento em stablecoins. Quando a infraestrutura subjacente protege as chaves privadas em conformidade com padrões regulatórios federais dos EUA e liquida pagamentos em tempo real, a criptomoeda deixa de ser uma promessa tecnológica complexa e se torna uma trilha financeira acessível e cotidiana.

Acredito que o futuro das finanças dependerá de uma infraestrutura confiável que conecte um banco tradicional ao ecossistema de ativos digitais, permitindo transações seguras, protegendo os ativos e garantindo a conformidade regulatória.

*Luis Ayala é diretor-geral e head para América Latina na BitGo

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