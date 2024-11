'Acenda o farol': música de Tim Maia viraliza no TikTok; entenda significado

"Se alguém lhe amou e foi embora... Pneu furou, acenda o farol, acenda o farol". Tim Maia tem muitas músicas famosas no MPB, mas "Acenda o Farol" (1978), do álbum "Tim Maia Disco Club", definitivamente não é uma delas. Pelo menos, não era.

Nas últimas semanas, a música ficou viral no TikTok: a rede social chinesa já acumula mais de 111 mil publicações com a faixa. Boa parte delas questiona o real significado da canção, que aconselha o ouvinte a "acender o farol" quando algo não sai como o esperado — sobretudo na esfera romântica. Mas a confusão tem mais a ver com a sonoridade da frase do que com a letra propriamente dita: se assemelha muito à expressão em inglês “send for all”, que significa "enviar para todos".

Entre TikToks engraçados e outros mais voltados para autoajuda, a música anda circulando cada vez mais nas redes sociais. O perfil oficial do cantor na plataforma chinesa, administrado pelo espólio da família do cantor, chegou a publicar um vídeo no qual responde que a associação é verídica. "Quando você entende que 'Acende o Farol' é na verdade 'send far all' (mande para longe)", diz a publicação. Na legenda, "teoria da conspiração ou conselhos do Tim?".

Send far all

Essa confusão não é exatamente uma novidade para os fãs de Tim Maia. Conhecido por seu estilo único de misturar português e inglês em suas canções, o cantor já havia causado discussões semelhantes no passado. A habilidade dele de brincar com a sonoridade das palavras – em especial a pronúncia "incomum" de algumas expressões – contribui para o "charme" das músicas e explicaria, em parte, a origem da dúvida sobre o refrão de "Acende o Farol".

O sucesso no TikTok também trouxe uma nova geração de ouvintes para o clássico de Tim Maia, que talvez não o conhecessem tão bem. Usuários da rede social têm aproveitado o refrão para criar conteúdos de humor, memes e até mesmo desafios criativos. A música, que estava um pouco apagada na memória do grande público, voltou a ser ouvida e remixada.