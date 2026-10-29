CapCut chega ao ChatGPT e promete editar vídeos por conversa; entenda o que muda para as empresas

O CapCut, aplicativo de edição de vídeo da ByteDance, anunciou uma integração com o ChatGPT durante o CapCut World, evento realizado em 24 de outubro, em Los Angeles. A proposta é permitir que o usuário desenvolva uma ideia na conversa, peça um primeiro corte ao CapCut e faça ajustes por texto, dentro do ChatGPT, segundo a empresa.

O recurso deve chegar nos próximos meses e reúne dois nomes de peso em inteligência artificial. De acordo com o OnlineMarketing.de, no ranking Consumer AI Top 100 da Andreessen Horowitz, ChatGPT e CapCut ocupam o primeiro e o segundo lugar em usuários ativos mensais no celular.

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Como a integração deve funcionar

Na prática, o usuário poderá desenvolver a ideia com o ChatGPT e acionar o CapCut para montar a primeira versão. Os ajustes por texto incluem mudanças no tempo das cenas, na leitura das legendas e no equilíbrio entre áudio e trilha sonora, segundo o portal ABC do ABC. O sistema também deve reconhecer edições manuais feitas no projeto.

Na primeira demonstração apresentada pelo CapCut, um usuário envia cinco clipes de futebol e pede um vídeo vertical de 12 segundos com os melhores momentos. Depois, roteiros e materiais podem seguir para o editor multitrilhas da plataforma, que reúne mais de 700 milhões de usuários em mais de 170 mercados, conforme o Canaltech.

O que ainda não foi detalhado

Preço, planos do ChatGPT elegíveis e países da fase inicial não foram especificados, de acordo com a TechRepublic, que cita a Mashable. A publicação também observa que as demonstrações mostram tarefas pontuais, sem indicar como a ferramenta se comporta em projetos mais complexos.

Por que o tema interessa a gestores e equipes

Vídeos curtos aparecem em campanhas, treinamentos internos, apresentações comerciais e comunicação com clientes. Em muitos casos, o processo passa por mais de uma ferramenta: o roteiro nasce em um assistente de IA e a edição acontece em outro aplicativo. A integração busca reunir essas etapas em um único fluxo.

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Exemplo prático

Um coordenador de marketing, por exemplo, poderia pedir ao ChatGPT um roteiro de 30 segundos sobre um lançamento, enviar clipes gravados pela equipe e solicitar uma primeira versão com legendas. Segundo Xiaoqi Fu, head global do CapCut, a proposta é manter “a criatividade humana e o poder do criador no centro”.

Transparência e uso responsável

O CapCut informou adotar moderação de conteúdo, rótulos para produções sintéticas, credenciais C2PA, padrão técnico que registra a origem e as alterações de um arquivo, e marcas d’água invisíveis. Para empresas, esses itens dialogam com políticas internas de uso de IA, direitos de imagem e checagem antes da publicação.

O que vem a seguir

O CapCut também desenvolve um sistema agêntico, ou seja, uma IA capaz de conduzir etapas de um projeto com mais autonomia, da ideia ao primeiro rascunho. Na versão web, a empresa lançou o Skills Marketplace, espaço para compartilhar técnicas e fluxos de edição. A integração com o ChatGPT está prevista para os próximos meses, segundo a companhia.

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