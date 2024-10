48ª Mostra de Cinema abre com ‘Maria Callas’ na icônica Sala São Paulo

O cinema desembarcou em São Paulo em um de seus festivais mais reconhecidos e aguardados pelo público paulistano. Nesta quarta-feira, 16, a 48ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo realizou sua cerimônia de abertura na Sala de São Paulo, apresentada por Serginho Groisman e Renata de Almeida, diretora da Mostra. O evento contou a exibição de “Maria Callas”, de Pablo Larraín, estrelado por Angelina Jolie.

A abertura oficial para o público começa nesta quinta-feira, 17 e vai até o dia 30 de outubro. Neste ano, a Mostra oferece mais de 400 filmes vindos de 82 países. Entre os participantes internacionais está a presença da Índia, com uma delegação composta por realizadores, investidores, produtores e outros players em busca de possibilidades de parcerias.

A Mostra emprega anualmente mais de 500 pessoas direta e indiretamente.

Entre os filmes exibidos neste ano, chegam vários títulos premiados nos maiores festivais de cinema de todo mundo. Fazem parte da seleção “Anora”, de Sean Baker, vencedor da Palma de Ouro em Cannes; “O Brutalista”, de Brady Corbet, vencedor do Leão de Prata do Festival de Veneza; “Dahomey”, de Mati Diop; e “Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles, brasileiro vencedor do prêmio de melhor roteiro no festival de Veneza e escolha do Brasil para a vaga de melhor filme internacional no Oscar de 2025.

”A cultura, da qual o cinema faz parte, gera mais de 3% do PIB brasileiro, maior que outras fontes de renda do Brasil e com bem menos incentivo”, declarou Renata.

O encerramento terá a presença de Francis Coppola, com exibição de “Megalópolis”, disponibilizado no Brasil pela O2 Filmes.

Cinema internacional — com destaques da Índia

A 48ª. Mostra homenageará o cinema indiano com um grande foco no seu cinema contemporâneo e uma retrospectiva do diretor Satyajit Ray, que assina a arte do pôster desta edição.

”Produzimos mais de 2 mil filmes anualmente, um mercado que cresce ano a ano. Um dos grandes incentivadores é o Satyaji Ray. Foi uma pessoa que redefiniu o cinema e a trilha sonora”, disse Suresh K. Reddy, embaixador da Índia. O festival de cinema paulista exibirá dezenas de filmes indianos, da chamada “Bollywood”.

Os mais de 400 filmes serão divulgados em 29 salas de cinema de São Paulo, entre elas o CineSesc, Cinemateca - Espaço patrocinado pela Petrobras, Espaço Augusto de Cinema, Cinesytem Frei Caneca, Kinoplex, entre outros. Pela primeira vez, a Mostra também oferece a Mostrinha — voltada para o público infantil.

“A Mostrinha homenageia Ziraldo, que nos deixou esse ano e consagrou alguns dos principais filmes infantis desse país”, completou Renata.

Os ingressos da Mostra custam R$ 24 (inteira) e R$ 15 (meia). Há também a comercialização de credenciais diversas, a partir R$ 150. Haverá algumas sessões gratuitas. A venda oficial é da Velox e pode ser encontrada no site oficial do evento.

A 48ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo é patrocinado pelo Ministério da Cultura, Petrobras, Itaú, Netflix, SESC, e apoiado por várias outras instituições brasileiras.