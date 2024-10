Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre suspense e ação, filmes e séries este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. No Prime Video, estreia de Maníaco do Parque, sobre a história real do motoboy, Francisco (Silvero Pereira), o serial killer brasileiro que foi acusado de atacar 21 mulheres, assassinando dez delas e escondendo seus corpos no Parque do Estado em São Paulo. Já na Netflix, estreia da terceira temporada de O Poder e a Lei.

Maníaco do Parque (Prime Video)

Maníaco do Parque, vai contar a história do motoboy, Francisco (Silvero Pereira), o serial killer brasileiro que foi acusado de atacar 21 mulheres, assassinando dez delas e escondendo seus corpos no Parque do Estado em São Paulo.

Citadel Diana (Prime Video)

A série italiana do universo de Citadel. Milão, 2030: Diana Cavalieri é uma agente dupla do grupo secreto Citadel, infiltrada na Mantícora, a agência rival que destruiu a Citadel há oito anos. Presa no fronte inimigo, Diana tem a chance de deixar a agência para sempre, mas precisa decidir se confia em um aliado surpreendente: o herdeiro da Mantícora Itália, Edo Zani.

O Homem que Amava Discos Voadores (Netflix)

Inspirado na vida fascinante de José de Zer, o jornalista por trás das histórias de alienígenas mais famosas da televisão argentina.

O Poder e a Lei (Netflix)

Mickey Haller (Manuel Garcia-Rulfo) é um advogado idealista e iconoclasta que usa o carro como escritório e cuida de todo tipo de caso na cidade de Los Angeles. A segunda temporada é baseada em A Quinta Testemunha, quarto livro da série O Poder e a Lei, do renomado escritor Michael Connelly.

As Últimas Mulheres do Mar (Apple TV+)

Em As Últimas Mulheres do Mar, um extraordinário grupo de avós guerreiras trava uma batalha acirrada contra a ameaça oceânica. Chamadas de "sereias da vida real", as haenyeo, mergulhadoras da Ilha de Jeju na Coreia do Sul, são conhecidas há séculos por mergulhar – sem oxigênio – para colher mariscos. Hoje, com a maioria das haenyeo na faixa dos 60, 70 e 80 anos, suas tradições e modo de vida estão em perigo iminente. Mas estas mulheres corajosas, divertidas e trabalhadoras recusam-se a ceder, auxiliadas por uma geração mais jovem que luta para reviver seu modo de vida ancestral por meio das redes sociais. Examinando o que motiva as haenyeo, novatas e veteranas, este documentário comovente mostra sua amizade, independência e um contagiante empoderamento, que se revelam em uma história inspiradora de mulheres enfrentando potências mundiais para proteger seu amado oceano, inspirando uma nova geração.