Favorito ao STF, Jorge Messias participa de encontro de Lula com evangélicos

Ferreira foi um ferrenho apoiador de Jair Bolsonaro na eleição de 2022, tendo levado o então presidente a um culto na sede de sua Igreja no Brás, em São Paulo, na campanha do segundo turno.

O líder religioso foi recebido por Lula e Messias acompanhado do deputado Cezinha Madureira (PSD-SP). Também participou do encontro a ministra Gleisi Hoffmann, da Secretaria de Relações Institucionais.

Em postagem nas redes sociais, Gleisi disse que os religiosos "entregaram ao presidente a Bíblia do Culto do Ministro e a edição de ouro do Centenário de Glória da Igreja" e que "oraram pelo Brasil e pelo presidente". Antigos apoiadores de Bolsonaro

Em outubro de 2022, Bolsonaro foi recebido pelo bispo Manoel Ferreira, então com 90 anos, presidente da Convenção Nacional das Assembleias de Deus no Brasil e bispo primaz das Assembleias de Deus Ministério de Madureira, e pelo seu filho, o bispo Samuel Ferreira.

No início do culto, Samuel pediu a palavra e ameaçou processar órgãos de imprensa que estivessem no local e publicassem reportagens sobre o culto. Durante a cerimônia, seguranças vigiavam os fiéis para que não gravassem ou tirassem fotos de Bolsonaro.

Manoel Ferreira pediu, por diversas vezes, votos para Bolsonaro, prática vedada pela legislação brasileira.