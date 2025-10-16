Política

Favorito ao STF, Jorge Messias participa de encontro de Lula com evangélicos

Presidente orou no Palácio do Planalto com ministros, bispos e deputado

Jorge Messias: Favorito de Trump ao STF encontra Lula e evangélicos hoje (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Jorge Messias: Favorito de Trump ao STF encontra Lula e evangélicos hoje (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Agência o Globo
Agência o Globo

Agência de notícias

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 14h41.

O advogado-geral da União Jorge Messias, tido como favorito à indicação de Lula à vaga do Supremo Tribunal Federal (STF) aberta com a aposentadoria de Luís Roberto Barroso, participou nesta quinta-feira, 16, de um encontro do presidente com o Bispo Samuel Ferreira, da Igreja Assembleia de Deus Madureira.

Ferreira foi um ferrenho apoiador de Jair Bolsonaro na eleição de 2022, tendo levado o então presidente a um culto na sede de sua Igreja no Brás, em São Paulo, na campanha do segundo turno.

O líder religioso foi recebido por Lula e Messias acompanhado do deputado Cezinha Madureira (PSD-SP). Também participou do encontro a ministra Gleisi Hoffmann, da Secretaria de Relações Institucionais.

Em postagem nas redes sociais, Gleisi disse que os religiosos "entregaram ao presidente a Bíblia do Culto do Ministro e a edição de ouro do Centenário de Glória da Igreja" e que "oraram pelo Brasil e pelo presidente".

Antigos apoiadores de Bolsonaro

Em outubro de 2022, Bolsonaro foi recebido pelo bispo Manoel Ferreira, então com 90 anos, presidente da Convenção Nacional das Assembleias de Deus no Brasil e bispo primaz das Assembleias de Deus Ministério de Madureira, e pelo seu filho, o bispo Samuel Ferreira.

No início do culto, Samuel pediu a palavra e ameaçou processar órgãos de imprensa que estivessem no local e publicassem reportagens sobre o culto. Durante a cerimônia, seguranças vigiavam os fiéis para que não gravassem ou tirassem fotos de Bolsonaro.

Manoel Ferreira pediu, por diversas vezes, votos para Bolsonaro, prática vedada pela legislação brasileira.

"Quero dizer a vocês que hoje nós estamos iniciando esta grande caminhada nesses dias que antecedem o pleito. Nós contamos com o trabalho, a luta, o voto e toda a disposição que você puder fazer no estado de São Paulo", disse bispo Manoel ao microfone antes de passar a palavra a Bolsonaro. Depois da fala do presidente, voltou a pedir votos.

Acompanhe tudo sobre:Supremo Tribunal Federal (STF)Luiz Inácio Lula da SilvaJorge Messias

Mais de Política

Câmara aprova pacote que exige autorização judicial para influenciadores mirins

Moraes determina que Defensoria Pública faça defesa de Eduardo Bolsonaro

Eduardo Bolsonaro critica Tereza Cristina após defesa de Tarcísio, Ratinho ou Michelle em 2026

Lula chega a Roma para agenda com Papa Leão XIV e evento contra a fome

Mais na Exame

Carreira

Como essa startup saiu de um grupo no WhatsApp a um valuation de US$ 500 milhões

Negócios

De ajudante de obra a um negócio de US$ 532 mi: 'Comecei a entender como negócios são fechados'

Mundo

Trump diz que fará novo encontro com Putin e reabre negociações sobre Guerra da Ucrânia

Esporte

Grêmio x São Paulo: onde assistir, horário e possíveis escalações