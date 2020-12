Veja 21 eventos para empreendedores que acontecem nesta semana

O final de ano é uma oportunidade para rever planos e buscar aprendizados. Muitas associações, empresas e universidades estão organizando eventos online para ajudar os empreendedores que estão precisando se reinventar na pandemia.

Para facilitar a busca para quem procura atividades online, EXAME preparou uma lista de eventos que vão acontecer ao longo da semana.

Entre os cursos online pensados para este momento está um desenvolvido pela EXAME Academy em parceria com a aceleradora de negócios ACE. No curso, empreendedores de todos os setores aprendem o passo a passo da inovação disruptiva – e os motivos pelos quais ela é fundamental para o sucesso do negócio. Veja aqui.

Confira a lista:

1 – #CGLive: O PIX irá afetar sua empresa?

Quando: dia 15 de dezembro, às 15h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O webinar promovido pela Compugraf ajuda a entender o impacto da chegada do PIX para as empresas, quais são as mudanças que acompanham o novo meio de pagamento e qual sua relação com a Lei Geral de Proteção de Dados. A live contará com a presença de diversos convidados, entre eles Marcelo Oliveira (Diretor de Soluções – Cielo), Edgard de Castro (Vice-Presidente de Relações Institucionais – AFRAC) e Claudio Bannwart (Country Manager Brasil – Check Point) que, junto ao Ricardo Cestari (Head of Growth na Compugraf) e Denis Riviello (Head of Customer Success – Compugraf), vão fazer uma análise do cenário em que a solução entrará e o que podemos esperar dessa mudança.

2 – Gestão de Ambientes Complexos – Desenvolvendo Profissionais para a Saúde do Futuro

Quando: dia 14 de dezembro, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Em parceria com o IQC – Health Services AccrediTation, o curso “Gestão de Ambientes Complexos: Desenvolvendo profissionais para a saúde do futuro” foi inteiramente pensado para preparar profissionais da área da saúde para lidarem com ambientes complexos e em constante mudança. O evento de lançamento do curso contará com a palestra do médico e ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin.

3 – Dreamforce Trailblazer Experience

Quando: de 14 a 17 de dezembro, das 13:45 às 18h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Evento online da Salesforce para promover o aprendizado e discussões sobre temas variados, como experiência do consumidor, a transformação de empresas durante o “novo normal” e cases de sucesso de executivos que passaram, junto de suas empresas, por processos de transformação digital. Além disso, durante os dias do evento, também haverá apresentações de bandas e outros convidados, como Malala Yousafzai, vencedores do Grammy The Roots, Martha Stewart, Snoop Dogg e outros.

3 – Fraud Session – 1 Mês de PIX: As primeiras impressões de Konduto, Itaú, Gol e Spinpay

Quando: dia 17 de dezembro, às 18h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O evento, que será realizado pela Konduto, antifraude para pagamentos online, vai falar sobre como o PIX se adaptou ao mercado de meios de pagamentos, discutir se as expectativas foram alcançadas e esclarecer algumas dúvidas que foram sanadas nesse primeiro mês. Participarão da conversa Alan Chusid, fundador da Spinpay; Marcos Cavagnoli, digital cash management director do Itaú BBA; Vítor Hugo, gerente financeiro da Gol Linhas Aéreas e a mediação será feita pelo Tom Canabarro, cofundador e presidente da Konduto.

4 – Demoday InovAtiva Brasil

Quando: dia 14 de dezembro, das 9h30 às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Para encerrar os ciclos de aceleração dos programas InovAtiva Brasil e InovAtiva de Impacto, no dia 14 de dezembro ocorrerá o Demoday. Nele, cada startup terá três minutos para apresentar sua solução para investidores, representantes de grandes empresas e potenciais parceiros, em 14 bancas temáticas. As que se sobressaírem receberão o título de Destaque durante a cerimônia que será transmitida, ao vivo, a partir das 15h, no canal do Youtube do InovAtiva Brasil.

5 – Saúde mental no ambiente de trabalho: como iniciar essa conversa?

Quando: dia 16 de dezembro, às 16h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Flavia Romano, psicóloga da clínica de saúde mental online Telavita, comandará live sobre os estigmas e tabus que ainda existem em relação à saúde mental das pessoas, em especial no ambiente de trabalho. Além disso, o bate-papo também abordará sobre o papel das empresas para os cuidados com o bem-estar dos colaboradores e sobre como passar a falar sobre o assunto. Com cerca de 20 anos de atuação na área clínica, Flavia é especialista em assuntos como depressão, ansiedade, TOC e conflitos pessoais e profissionais.

6 – Instituto Ânima e Microsoft oferecem cursos gratuitos para docentes do Movimento (Des)aprenda

Quando: 17 e 18 de dezembro, das 16h às 18h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O Instituto Ânima, em parceria inédita com a Microsoft, vai oferecer uma jornada de aprendizado, durante quatro dias, para professores do Movimento (Des)aprenda. Os cursos vão abordar temas relacionados à tecnologia e às ferramentas que podem ajudar a tornar as aulas remotas mais dinâmicas e conectadas. O objetivo é fazer com que a tecnologia seja uma aliada dos docentes para que eles possam utilizar diferentes ferramentas para dinamizar o processo de ensino. O (Des)aprenda é um movimento aberto que tem intuito de instrumentalizar o educador na melhoria das suas práticas e apoiá-lo nas adaptações exigidas pela transformação da educação.​

7 – Bizu de Quinta – A importância do designer na estratégia de comunicação

Quando: dia 17 de dezembro, às 12h15

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A especialista em comunicação estratégica e mentora de startups Luana Clara e a jornalista e especialista em comunicação visual Wagner Trece se reunirão online para falar sobre como usar a comunicação visual para branding e vendas desde o off ao online.

8 – Transporte Internacional de Vacinas: desafios da logística

Quando: dia 17 de dezembro, às 15h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O papel da logística é parte fundamental para fazer com que a vacina da covid-19 chegue sem falhas e de maneira eficiente à população. Por isso, a LogComex, empresa especializada em soluções de logísticas, realizará o evento LogCast com o tema “Transporte Internacional de Vacinas: desafios da logística”. O convidado será Jackson Campos, Key Account Manager da Asia Shipping e especialista em transporte de medicamentos, incluindo vacinas.

9 – Webinar de lançamento do livro “Como Viver em um Mundo Sem Casa”

Quando: dia 15 de dezembro, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Para 76% dos jovens, morar em um lugar adequado à fase de vida é uma tendência real. A pesquisa é só um dos diversos estudos e elementos apresentados no livro escrito pelo jornalista Leão Serva, em conjunto com o empresário do mercado imobiliário Alexandre Frankel. O guia também conta com a participação de especialistas como a socióloga Célia Belém, o economista Gesner de Oliveira (FGV), os professores da Universidade de Columbia (EUA) Shawn Amsler e Pedro Rivera e o professor e cientista político do MIT, Ben Ross Schneider.

11 – Como planejar a aposentadoria e faculdade do filho

Quando: dia 17 de dezembro, às 20h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Janeiro está na chegando e as contas de começo de ano já começam a preocupar. Para ajudar as famílias se organizarem a curto e longo prazo, a educadora financeira, Nathalia Sena, do Dinheiro sem Neura, ensinará como organizar a vida financeira para 2021 em diante.

12 – Título de Crédito Eletrônico e o Agronegócio

Quando: dia 17 de dezembro, às 11h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Os advogados Fernando Zilveti e Marcela Ruiz Cavallo vão falar sobre inovação, trazendo as principais características do crédito eletrônico e como isso movimenta as atividades empresariais no campo por conta da facilidade e agilidade na emissão.

13 – Mentoria Segredos do Cartão de Crédito

Quando: a partir de 14 de dezembro

Custo: 497 reais

Inscrições: pelo site

De acordo com recente pesquisa desenvolvida pela Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), 25,3% dos brasileiros estão endividados atualmente. E o cartão de crédito lidera a lista dos principais fatores que comprometem as finanças no Brasil, sendo indicado por 77,6% dos entrevistados. Para ajudar os brasileiros a ter uma relação saudável com o cartão de crédito, o educador financeiro Norton Reveno ministrará a “Mentoria Segredos do Cartão de Crédito”, para ensinar a escolher o cartão mais alinhado ao seu perfil, gestão de milhas, cashback, clube de benefícios e isenções.

14 – Instagram para negócios

Quando: dia 16 de dezembro, às 18h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo Instagram

Pedro Rabelo, diretor do Bagy, plataforma que ajuda pequenos e médios varejistas a criarem seus próprios e-commerces, recebe Júlia Munhoz, especialista em Marketing e autora do livro que dá nome à live: Instagram para negócios. Ela dará dicas de como multiplicar as vendas na rede social que mais cresce como canal de vendas no Brasil e como transformar seguidores em clientes, por meio do Método X.

15 – Como usar dezembro para dar um jeito no seu estoque micado de 2020

Quando: dia 14 de dezembro, às 11h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo Instagram

A live ‘como usar dezembro para dar um jeito no seu estoque micado de 2020’ é uma iniciativa da Andressa Rando Favorito, especialista em gestão de negócios de moda, que tem o objetivo de auxiliar pequenos e médios varejistas do setor a entenderem como podem lucrar com os produtos que ficaram parados no estoque em 2020.

16 – LGPD: os desafios para aplicação nos serviços de compartilhamento de dados

Quando: dia 17 de dezembro, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Ministrado pelos advogados Paulo Vidigal e Luís Fernando Prado, especialistas em Proteção de Dados, o evento discutirá os limites e as possibilidades da LGPD, abordando as aplicações práticas na sociedade brasileira.

17 – Pipefy Summit 2020

Quando: dia 15 de dezembro, às 13h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O evento reunirá, em sua primeira edição, executivos de grandes empresas para discutirem a importância de um fluxo de trabalho bem organizado para o sucesso das corporações. Entre os participantes estão executivos da Magalu, VTex, Agilize, 2Share e o navegador Amyr Klink.

18 – Ramp Age

Quando: dias 15, 16 e 17 de dezembro, das 13h às 20h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Organizado pela Ramper, o Ramp Age vai reforçar a necessidade das empresas implementarem a era das vendas digitais. Voltado para gestores, vendedores e SDRs (Sales Development Representative), o encontro anuncia o começo do fim da era da linha de produção em vendas e incentiva os participantes a mudarem a mentalidade.

19 – Programa Plano C de Comunicação e Conexão

Quando: dia 17 de dezembro, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Os empreendedores Mayra Pugliesi, Andrea Duque, Bia Kobal, Jaqueline Placeres e Weslley Zapff irão falar sobre comunicação e empreendedorismo digital, trazendo nesta edição o tema “Imagem: Nossa Comunicação Silenciosa”.

20 – Jornada Vá além do óbvio para inovar

Quando: de 14 a 18 de dezembro

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O São Paulo Tech Week é o maior festival de inovação e tecnologia do Brasil e oferece entre os dias 14 e 18 de dezembro a “Jornada Vá Além do Obvio para Inovar” composta por cinco palestras de 1h30 cada no Zoom. A proposta das apresentações é questionar o papel de cada pessoa e sua habilidade e bagagem, com foco em diversidade.

21 – Curso de Policy Making: melhores práticas no combate à pandemia

Quando: de 14 e 18 de dezembro, às 19h

Custo: 349 reais

Inscrições: pelo site

O Instituto Global Attitude vai oferecer o curso intensivo de Policy Making: melhores práticas no combate à pandemia, que vai acontecer entre os dias 14 e 18 de dezembro, a ser realizado online e ao vivo durante uma semana inteira, sempre às 19h. Serão cinco encontros virtuais, com duração de 1h30 cada, com duas aulas expositivas e três aulas práticas, promovendo o uso de técnicas de simulação.