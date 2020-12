Startups tech captam recorde de US$ 41 bilhões na Europa em 2020

Empresas europeias de tecnologia desafiaram a pandemia neste ano e atraíram níveis recordes de investimento, embora fundadores em estágio inicial ainda tenham dificuldade para conseguir financiamento.

O setor de tecnologia da Europa deve fechar o ano com cerca de 41 bilhões de dólares em investimento de capital de risco, um aumento de cerca de 500 milhões de dólares em relação a 2019, de acordo com o relatório anual State of European Tech da firma de capital de risco Atomico, publicado na terça-feira.

O ligeiro aumento foi impulsionado por um maior número de rodadas de financiamento de 100 milhões a 250 milhões de dólares, segundo o relatório.

O investimento total caiu por volta de março, à medida que grandes áreas da Europa paralisaram as atividades por causa da pandemia, mas começou a se recuperar no final do verão do Hemisfério Norte e continuou no outono.

Setembro foi o mês de maior investimento em tecnologia na Europa, com mais de 5 bilhões de dólares investidos, disse a Atomico.

“Não vai aumentar muito, mas por um longo período neste ano parecia que veríamos uma redução”, disse Tom Wehmeier, sócio da Atomico e coautor do relatório. “Mesmo pouco acima do número do ano passado, representa uma grande conquista para o ecossistema.”

Ainda assim, empreendedores que buscaram levantar entre 20 milhões e 50 milhões de dólares enfrentaram desafios neste ano em muitos setores, pois a pandemia dificultou demonstrar o potencial de crescimento.“Quando parece que seu ano pode ser estável ou mesmo mostrar queda, é uma história muito mais difícil de contar aos investidores”, disse Wehmeier.

Os Estados Unidos ainda superam a Europa em investimentos em tecnologia, atraindo cerca de cinco vezes mais capital em 2020, disse a Atomico. Mas investidores dos Estados Unidos e da Ásia mantiveram o apetite para investir na Europa neste ano. Um recorde de 19% das rodadas de financiamento na Europa durante 2020 incluiu a participação de pelo menos um investidor dos Estados Unidos, ante 16% em 2019, de acordo com o relatório.

A Atomico também destacou os desafios contínuos em diversidade na indústria de tecnologia da Europa. O relatório concluiu que existem poucos dados sobre etnicidade no nível europeu, e os números disponíveis são “sombrios”. Entre 2009 e 2019, apenas 0,24% do capital no Reino Unido foi destinado a fundadores negros, de acordo com o relatório.

Já o avanço em gênero estagnou: 90,8% de todo o capital foi destinado a equipes exclusivamente de homens neste ano, em comparação com 90,3% no ano passado, disse a Atomico.