Quer falar com seu artista favorito? Esta startup vai permitir isso

Já pensou em receber uma mensagem personalizada do seu artista favorito? Essa é a proposta da Famosos.com, startup que desembarca nesta quinta-feira, 15, no Brasil. A plataforma digital americana permite que artistas enviem vídeos para seus fãs e mira grandes nomes como o da ex-BBB Juliette e do jogador Neymar.



Ainda embrionária no mercado, a Famosos.com começou suas operações em julho de 2020, nos Estados Unidos. A ideia de conectar artistas e seus fãs de carteirinha surgiu após o fundador, o venezuelano Andrés Cohen, receber uma mensagem em vídeo de um de seus jogadores de beisebol favoritos em seu aniversário. Emocionado com a surpresa, Cohen percebeu que ali havia uma oportunidade de negócio.

“Percebi que não havia no mercado nenhuma plataforma que me permitisse dar esse mesmo presente a outras pessoas. Entendi que aquilo era uma oportunidade, tanto no mercado norte-americano, quanto na América Latina”, diz Cohen.

Junto de seu sócio, Heinz Sohm, Cohen criou uma plataforma de vídeos que permite o envio de mensagens personalizadas de artistas, jogadores de futebol, atores e músicos para aqueles que pagarem por isso. Os preços cobrados pelos vídeos são de, no mínimo, R$ 25 e podem chegar a R$ 1.000 — e quem define o valor do vídeo é o próprio artista.

Em um primeiro momento, a startup reuniu cerca de 400 famosos artistas latinos durante a sua operação em países como Colômbia, México e Estados Unidos. Alguns deles são o ator Carlos Villagrán, o “Kiko”, do seriado Chaves e Enrique Arce, o “Arturo Román”, da série La Casa de Papel. Hoje, já são mais de 2.000 nomes.

Segundo Cohen, o modelo de negócio da startup hoje consiste em uma divisão dos ganhos entre os artistas e a empresa: 25% do valor cobrado por cada vídeo vai para a startup, enquanto 75% fica com a celebridade. Para dar um estímulo a mais, a empresa se compromete a atender algumas missões sociais com a sua atuação, e parte dos ganhos vai para instituições de apoio a crianças com doenças graves.

A seleção das celebridades

Para fazer a plataforma rodar, porém, Cohen percebeu que era necessário muita tecnologia. Por isso, a Famosos.com desenvolveu uma base de dados própria para uma espécie de “processo seletivo” dos famosos. Com base na análise das interações e alcance em redes sociais como Instagram, YouTube e TikTok, a plataforma seleciona artistas e influenciadores com potencial para integrar a lista de famosos da empresa. “Na nossa pesquisa inicial, identificamos mais de 500.000 mil celebridades com potencial para a Famosos.com, e decidimos que era hora de começar um produto”, conta.

De olho no Brasil e no mercado digital em expansão, a Famosos.com decidiu usar parte do recurso da rodada Eqseed recente para desembarcar por aqui. Recentemente, a Famosos recebeu um aporte de 4,5 milhões de dólares (22 milhões de reais) liderado pela Flybridge Capital, que também já participou de rodadas no unicórnio MadeiraMadeira e em redes como a Open English e a loja de roupas Bowery. Com isso, a chegada ao Brasil também marca a nova fase da startup como uma empresa capitalizada.

“Desde o primeiro dia queríamos lançar a Famosos no Brasil, mas não tínhamos os recursos para alcançar um mercado tão expressivo”, explica Cohen. A startup agora tem uma base de 10 funcionários por aqui, e deve triplicar esse número nos próximos meses.

Com o lançamento oficial, a empresa já passa a operar com 140 celebridades brasileiras. Algumas personalidades são o jornalista Cid Moreira, o cantor Jorge Vercillo, a cantora Lexa e o ex-jogador de futebol Ricardo Rocha.

Planos de expansão

As projeções são otimistas, mas possíveis, baseadas no bom desempenho da empresa nos últimos meses. De julho a dezembro do ano passado, a plataforma teve crescimento médio de 50% no volume transacionado pelos vídeos. Já de janeiro deste ano até o momento atual, o crescimento tem sido de 35%.

Segundo Cohen, a perspectiva é ter, até o final do ano, 200.000 celebridades — sendo 10.000 brasileiros. Para dar fôlego a esse objetivo, a empresa negocia com nomes de peso como o jogador de futebol Neymar e a atual campeã do BBB, Juliette Freire.

