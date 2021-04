Startup de caminhões autônomos Plus recebe aporte de US$ 220 milhões

A startup americana de caminhões autônomos Plus anunciou nesta quarta-feira, 31, que levantou 220 milhões de dólares em uma nova rodada de investimento liderada pela FountainVest Partners e ClearVue Partners. Outros investidores que participaram da transação incluem Quanta Computer e Millennium Technology, e os atuais sócios Sequoia, Saic Motor e Full Truck Alliance.

A captação acontece apenas um mês após a companhia ter levantado 200 milhões de dólares. A Plus não revelou seu valor de mercado depois da última rodada.

Uma fonte com conhecimento direto do assunto afirmou que a Plus está em negociações avançadas com companhias de aquisição para propósitos específicos, conhecidas como (SPAC), sobre uma potencial fusão. Um anúncio é esperado para as próximas semanas.

SPACs estão se tornando uma forma cada vez mais popular para que companhias busquem aberturas de capital no mercado de forma mais barata e simples do que via uma oferta inicial de ações (IPO).

A companhia foi criada em 2016 e tem uma joint-venture com a estatal chinesa de produção de veículos FAW para desenvolver e fabricar caminhões que não precisam de motoristas. Atualmente, ela testa seus veículos nos Estados Unidos, China e Europa.

Com os recursos, a empresa vai acelerar a produção de caminhões autônomos e melhorar suas capacidades de pesquisa.

Uma das rivais da Plus, TuSimple, fez um IPO no início deste mês. Outras companhias de direção autônoma como Velodyne, Luminar e Aeva recentemente fizeram pedidos para abrir o capital, aproveitando o boom dos mercados de capitais dos Estados Unidos.